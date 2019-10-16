"TBMM Lojmanında cinayet" davası

Eski SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün 24 Haziran 1991'de TBMM Lojmanlarında öldürülmesine ilişkin Abdullah Gökalp'in yargılandığı davada dönemin milletvekillerinden Ahmet Ersin ve eşinin "tanık" olarak dinlenmeleri kararlaştırıldı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatları ile sanık avukatı katıldı. Başka suçtan Bursa Cezaevinde hükümlü bulunan sanık Gökalp ile videokonferans üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenmesi için talimat yazılan sanık Abdullah Gökalp'in eşinin talimat duruşmasına gittiği, ancak sanığın eşi olması nedeniyle tanıklık yapmak istemediğini beyan ettiği tutanağa geçirildi.

Güngör'ün avukatları da bazı kişilerin tanık olarak dinlenmeleri talepli dilekçelerini mahkemeye verdi.

Avukatlardan Ahmet Hamdi Yıldırım söz alarak, dönemin milletvekillerinden Ahmet Ersin'in bir dergiye "Dokunulmazlıklar kaldırılsın, polis bu cinayeti üç günde çözer" şeklinde beyanda bulunduğunu ifade etti. Maktulün o dönemki kız arkadaşı Çiğdem Taşkıran'ın da sıcağı sıcağına verdiği ifadede "Ersin'in eşinin maktule yönelik bir ilgisi olduğunu söylediğini" anlatan Yıldırım, bu sebeplerle Ersin ve eşinin tanık olarak dinlenmelerini istediklerini bildirdi.

Cinayet işlendiği tarihte milletvekili olan Namık Kemal Zeybek ve Abdülkadir Aksu'nun lojmanlarının olay yerine 20'şer metre mesafede bulunduğunu ve olay yerinin buralardan görülebildiğini belirten Yıldırım, bu sebeple Zeybek ve Aksu'nun da tanıklığına başvurulmasını talep etti.

Beyanı sorulan sanık Gökalp, eşinin can güvenliğinden endişe ettiği için tanıklık yapmak istemediğini bildirdi. Gökalp ayrıca, baro tarafından görevlendirilen avukatla cezaevinde görüşmek istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Güngör'ün avukatlarının Ahmet Ersin ve eşinin tanık olarak dinlenmeleri talebini kabul etti. Bunun için Ersin çiftinin ikamet ettiği İzmir'e talimat yazılmasına karar veren heyet, Zeybek ve Aksu'nun tanıklık yapması istemlerini ise olaya ilişkin somut bilgi ve görgüleri bulunmadığından reddetti.

Mahkeme, daha önce de tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan eski Devlet Bakanı Akın Gönen'in damadı Gürel Özener'in müşteki avukatlarınca bildirilen adresine çağrı kağıdı gönderilmesine ve duruşmada dinlenmesine karar vererek, davayı erteledi.

Abdullah Gökalp'in 14 Mayıs 2010'da adalet müfettişine verdiği ifadede, 24 Haziran 1991'de Mustafa Güngör'ü öldürdüğünü beyan ettiğine yer verilen iddianamede, 5237 sayılı TCK'nın 82/1. maddesi uyarınca "tasarlayarak, kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.