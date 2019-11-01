Son Dakika Haberleri: TBMM, 'maket ev' satışlarını inceleyecek
Son Dakika Güncel TBMM, 'maket ev' satışlarını inceleyecek

TBMM, 'maket ev' satışlarını inceleyecek

7 saat önce

Ev sahibi olmak isterken, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olması nedeniyle dolandırıldığını ileri süren onlarca kişi, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu.

TBMM, 'maket ev' satışlarını inceleyecek, System.String[]

Ev sahibi olmak isterken, maket üzerinden aldıkları ev ile yapılan ev arasında metrekare ve kalite farkı olması nedeniyle dolandırıldığını ileri süren onlarca kişi, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. İddialarla ilgili alt komisyon kurulacağı belirtildi.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na, ev sahibi olmak isterken dolandırıldığını ileri süren onlarca kişi şikayette bulundu. Ev sahibi olmak ya da konut yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, inşaat başlamadan önce maket tasarım üzerinden aldıkları evler ile yapılan evler arasında hem metrekare hem de kalite farkı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Meclis'te iddiaları incelemek üzere alt komisyon kurulacağı belirtildi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Alt komisyon kurulması hususu, Dilekçe Komisyonunda yapılacak ilk genel kurulda üyelerin görüşüne sunulacak, tartışılacak ve muhtemelen alt komisyon kurulacak" bilgisini paylaştı.Besti KARALAR/ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:42 Kaynak: DHA
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