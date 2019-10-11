Son Dakika Haberleri: TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Üyeleri Vali Akın'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Üyeleri Vali Akın'ı ziyaret etti

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Üyeleri Vali Akın'ı ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Üyeleri Vali Akın'ı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret etti.


Kırşehir Valiliğinde gerçekleştirilen ziyarette Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, Vali İbrahim Akınla bir süre sohbet ettikten sonra toplantı salonuna geçerek; Down Sendromu, Otizim ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlıklarının tespiti ile bireylerin ve ailelerinin sonuçlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla istişare yaptı.


Toplantı sonrası TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Üyeleri, Kırşehir'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarında incelemelerde bulundu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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