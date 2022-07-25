Aydın'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve diğer ilgililer eşlik etti.

AA'nın yaptığı haberleri yakından takip ettiklerini belirten Aydın, ajansın güvenilir, tarafsız ve hızlı habercilik konusunda güzel işler yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

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