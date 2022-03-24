TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti

24.03.2022 15:56

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Türkiye 5. nesil savaş uçakları içerisinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geliyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Türkiye 5. nesil savaş uçakları içerisinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geliyor. Milli Muharip savaş uçağımız dünyanın en son donanımıyla uçacak." dedi.

Aydın ve beraberindeki Komisyon üyeleri, TUSAŞ'ın tesislerini ziyaret etti.

Komisyon üyelerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti. Aydın ve beraberindekiler, TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ahmet Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'ın çalışmalarından gurur duyduklarını ve şirketin çalışmalarını yerinde gördüklerini ifade etti.

TUSAŞ'ta hem savunma hem havacılık alanlarında muazzam adımların atıldığını gördüklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi alanında ithalatçı konumundayken, tamamen dışa bağımlı konumdayken bugün hakikaten her türlü ambargoya, kısıtlamaya rağmen geldiğimiz nokta gurur verici. Yüzde 80 millilik ve yerlilik oranına ulaşmış durumdayız. Türkiye 5. nesil savaş uçakları içerisinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geliyor. Milli Muharip savaş uçağımız dünyanın en son donanımıyla uçacak."

Aydın, ülkelerin bağımsızlığının savunma sanayisinden geçtiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tam bağımsız olmak istiyorsanız, savunma sanayinizi kendiniz kurmak zorundasınız. Savunma sanayisi anlamında dışa bağımlılıktan kurtulmalısınız. Biz, şu anda, bunu ihraç noktasına getirdik. Dünyada pek çok ülkeden Türkiye'ye bu noktada talep var. Eğer savunma sanayiniz güçlüyse diplomaside de güçlüsünüz, ekonomik olarak da güçlüsünüz. Bütün savunma sanayi şirketlerimizin gayretiyle muazzam bir noktaya geldik."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Katar'da düzenlenen savunma sanayi fuarına değinerek, Türk şirketlerin her alanda sahada bulunduklarını, fuarda kara, hava ve deniz araçları ve elektronik sistemler gibi her alanda Türk şirketlerinin varlığının hissedildiğini söyledi.

Demir, "Fuarı gezdiğinizde de diğer batılı ülkelerin gerçekten yanında Türkiye'nin bir çıkış yaptığı gözlenebiliyor." diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti
TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti
TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti

YORUMLAR
500
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, Romanya Devlet Sekreteri Cojacaru'yu kabul etti Açıklaması Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, Romanya Devlet Sekreteri Cojacaru'yu kabul etti Açıklaması TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri Almanya'da temaslarda bulundu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
18:51 HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
18:48 Ukrayna'daki yarı çıplak işkence görüntüleri büyük ses getirdi! Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk var
18:24 Cinayetten tutuklu yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk savunmasında "Maktul kendi ölümüne neden oldu" dedi
17:55 Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının sebebi anlaşıldı! İdmanda yaşanan kavga her şeyi değiştirdi
17:45 NATO liderlerinden ortak açıklama: Rusya küresel güvenliği tehdit ediyor
17:34 ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı
17:24 Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması deprem etkisi yarattı! Eşi hadis-i şerif paylaştı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:05 Erkek hemşire, hastanede tedavi gören 2 genç kıza odalarında tecavüz etti
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 18:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri TUSAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement