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TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı - Son Dakika

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı

07.09.2021 20:35

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir: "Hedefimiz Marmara'yı bu kirlilikten arındırmak" Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalara...

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir:

"Hedefimiz Marmara'yı bu kirlilikten arındırmak"

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi'nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalara İstanbul'da başladı. Ankara'dan gelen heyetle birlikte bu sabah Yenikapı'da bulunan İSKİ Arıtma Tesisindeki incelemeler sonrası açıklama yapan Komisyon Başkanı Mustafa Demir, "Hedefimiz, İstanbul açısından, Türkiye açısından Marmara'yı bu kirlilikten arındırmak" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Marmara denizini kaplayan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak üzere TBMM tarafından kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu bugün İstanbul'da çalışmalarına başladı. Komisyon, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak ve gereken önlemleri almak üzere Ankara'dan gelen heyetle birlikte bu sabah Yenikapı'da bulunan İSKİ Arıtma Tesisinde toplandı. Komisyon, Yenikapı İSKİ Arıtma Tesisinde bir araya gelen heyet ilk önce Yenikapı Arıtma Tesisi Projesi alanını inceledi. İncelemeler sonrası proje ile ilgili komisyon üyelerine sunum yapıldı. Sunumun ardından açıklamada bulunan TBMM Müsilaj Araştırma Komisyon Başkanı Mustafa Demir, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonu olarak bugün değerli komisyon üyesi arkadaşlarımız ve teknik arkadaşlarımızla beraber Marmara'da kıyısı bulunan bütün illeri ziyaret edeceğiz. 7-8-9 ve 10 Eylül'de İstanbul'dan başlıyoruz. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'ı dolaşacağız. Burada temel hedefimiz müsilaja neden olan Marmara Denizi'nin kirlenmesinin nedeni olan en önemli 3 etken vardı. Birincisi küresel ısınmadan dolayı deniz suyunun ısınması. İkincisi Marmara Denizi'nin jeolojik yapısının gereği su sirkülasyonunun yeterli olmaması. Üçüncüsü de Marmara Denizi'nin kirletilmesi. Bizim şu an için müdahale edebileceğimiz yegane yer denizin kirletilmesinin önüne geçilmesi. Bunun için Marmara havzasında 25 milyon insan yaşıyor. 25 milyonun gerek evsel atıkları gerek sanayi ve endüstriyel atıkları, gerek gemilerden kaynaklanan benzeri suların atıkları münasebetiyle Marmara'yı kirletiyor ve bu kirletilmenin önüne nasıl geçeceğiz onun çalışmalarını yapıyoruz. Komisyon üyesi Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'da İSKİ'nin arıtma tesisindeyiz. Burada 3 türlü arıtma var. Fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtmalar. Fiziksel arıtma yani ön arıtmanın olduğu yerdeyiz" şeklinde konuştu.

Bizim temel amacımızın ileri biyolojik arıtmaya geçilebilmesi olduğunu kaydeden Demir, "Marmara'ya ileri biyolojik arıtmadan sonra oluşabilecek suların denize verilebilmesi veya şehirde peyzajda kullanabilecek su kalitesine ulaşılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hedefimiz bu arıtma tesislerinin yerinde incelenmesi, bundan sonra yapılacak olan çalışmalar var ise onlarla ilgili bilgi sahibi olmak. Netice itibariyle sonuçta değerli arkadaşlarımızla beraber çözümü için bir rapor hazırlayacağız. Oldukça kapsamlı ve teknik bir rapor olacak. Ama çözüm odaklı bir rapor olacak. Bilim insanlarını dinliyoruz. STK'ları dinliyoruz ve alanı izliyoruz. Bu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız. Yürütmeye takdim edilecek. Hedefimiz, İstanbul açısından, Türkiye açısından Marmara'yı bu kirlilikten arındırmak" dedi.

Müsilaj aslında Marmara denizinin görünen bir kısmı olduğunu ifade eden Demir, "Müsilaja neden olan alt yapılar var. Alt yapıların en önemlisi denizin bio çeşitliliğini, eko sistemini bozan kirleticiler içerisinde en önemli azot ve fosfor oranının artması. Bunlarda büyük sıkıntılar oluşturuyor. Şimdi ileri biyolojik ile asıl hedefimiz denize azot ve fosforun salınımının önüne geçilmesi. Onunla ilgili buralarda çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul'da çalışmalarına başladı - Son Dakika


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