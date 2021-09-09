TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Çanakkale'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Çanakkale'deki Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Marmara ve Avşa adaları ile Erdek'in ardından Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. 11 kişilik heyet, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve tesis çalışanlarından bilgi aldı.

Demir, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Denizi ve çevresinde müsilaj konusunda incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Tekirdağ ve Çanakkale'de tesis ziyaretleri de yaptıklarını anlatan Mustafa Demir, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'nde müsilaja neden olan etkenleri ortaya çıkarmak buradaki hedefimizdi. Marmara'da müsilaja neden olan üç önemli etken olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi küresel ısınma nedeniyle Marmara Denizi'nin suyunun ısınması, ikincisi Marmara Denizi'nin jeolojik yapısı münasebetiyle suyunun durgun olması. Yani iki tane küçük boğazdan beslenmesi. Üçüncüsü ise Marmara Havzası'nda yaklaşık 25 milyon insan yaşıyor. İşte bu 25 milyon insandan dolayı da kirletilmesidir. Kirlilik söz konusu olduğunda buna baktığımızda bunlardan biri evsel ve kentsel atıklar, ikincisi sanayi ve endüstriyel atıklar, üçüncüsü de gemi taşımacılığı münasebetiyle gemilerin bıraktıkları sintine ve diğer kirleticiler. Bu üç etkene baktığımızda komisyon olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konu şüphesiz kirletilmesinin önüne geçmektir."

Komisyon olarak çalışmalara devam edeceklerini aktaran Demir, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

"Kasım ayının sonuna kadar komisyon olarak çalışmalarımız devam edecek. Bir rapor hazırlayacağız. Raporda da teşhisi yaptık sayılabilir. Yani şu anda teşhisi en azından biliyoruz. Çünkü nedenlerini biliyoruz. Tedavisini gördük. Çünkü ileri biyolojik arıtma tesisleri ile bu Marmara Denizi'nin kirliliğinin önüne geçilebildiğini görüyoruz. Bunun sürdürülebilmesi son derece önemli. Bu tesislerin yapımı çok maliyetli ve bunların işletilmesi, sağlıklı bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Bunlarda son derece önemli. Başta İstanbul olmak üzere birçok yere ileri biyolojik tesislerinin acilen yapılması gerektiğini biliyoruz. Bununla ilgili bir rapor oluşturacağız. Bununla ilgili raporu TBMM'ye takdim edeceğiz. Sonra da yürütmeye takdim edeceğiz. Ümit ediyoruz ki tüm arkadaşlarımızın ortak gayesi Marmara'yı, müsilajla gördüğümüz problemin daha büyük sıkıntılarla karşılaşmaması. ve nihai hedefimiz ise Marmara'nın olması gereken düzeye getirilmesi çalışmasıdır."

Ziyarete Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.