TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Merkezi'nde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılandı.
Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı - Son Dakika