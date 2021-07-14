TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Müsilajın nedenlerine bir bakacak olursak, tabii ki başta su kirliliği etkili burada organik, endüstriyel, evsel atıklarla alakalı, bir miktar da tabii bizim bakanlığımızın da sorumluluğu içerisinde bulunan az miktarda da olsa tarımsal kaynaklı kirlilikler." dedi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı.

Komisyona sunum yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Marmara Denizi'nin Karadeniz ve Akdeniz ile etkileşimleri olduğunu belirterek üst tabakalarda Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir su akıntısı, derinlerden, alttan da Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir akıntının söz konusu olduğunu söyledi. Müsilajın nedenlerine değinen Özkaldı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müsilajın nedenlerine bir bakacak olursak, tabii ki başta su kirliliği etkili burada organik, endüstriyel, evsel atıklarla alakalı, bir miktar da tabii bizim bakanlığımızın da sorumluluğu içerisinde bulunan az miktarda da olsa tarımsal kaynaklı kirlilikler azot, fosfor başta olmak üzere. Diğer etkenler: Fitoplanktonlar dediğimiz canlılar, deniz yosunları; deniz hareketliliğinin azalması, hareket olunca bunların birbiriyle ayrışması söz konusu oluyor ve kümelenme olmuyor ve aynı zamanda son yıllarda yaşadığımız, dünyada ve ülkemizde artan sıcaklıklar. Bunlar müsilajın oluşmasında etkili olmakta."

Türkiye'de küresel ısınmaya işaret eden Özkaldı, "Denizlerde ısınmaya baktığımızda, Ege Denizi'nde 1972 yılından bu yana 1,61 derecelik bir artış olmuş. Akdeniz'de Sanayi Devrimi'nden bu yana 1,4 derecelik bir artış, Karadeniz'de son 60 yılda 2 derece, Marmara Denizi'nde son zamanlarda 2,5 derecelik bir artış söz konusu olmuş." dedi.

Nitrata hassas bölgelerde uygulanan önlemlere değinen Özkaldı, çiftçiler tarafından alınması gereken tedbirleri içeren bir çerçeve dokümanlarının bulunduğunu söyledi. Özkaldı, "Kirlilik Yönetimi Nitrat Eylem Planları kapsamında gübreleme, tarımsal sulama, arazi yönetimi konusunda desteklerimiz var. Gübreleme açısından hayvan gübresi kullanımına yönelik tedbirler, hayvancılık işletmelerinde sızdırmaz nitelikte ve uygun kapasitede en az alt aylık gübre deposu kullanımı konusunda desteklerimiz var." diye konuştu.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına verilen destekler ile yürütülen projeleri de anlatan Özkaldı, " Marmara Bölgesi'nde Çevreye Uyumlu Bitkisel Üretim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesinin" önümüzdeki günlerde başlayacakları önemli bir proje olduğunu söyledi.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında bakanlığa verilen görevleri hatırlatan Özkaldı, bu görevlerden birisi olan "müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanmasının" da gündemlerinde olduğunu kaydederek "Sunum hazırlanırken 'imzada' diye not almıştık yeni aldığımız bilgi doğrultusunda bu da imzalanmış. Böylece bu konuda mağdur olmuş, zarar görmüş balıkçılarımıza 4,2 milyon TL'lik bir ödeme de yapılmıştır diyebiliriz." dedi.