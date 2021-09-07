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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı - Son Dakika

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı

07.09.2021 15:47

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, müsilaj etkilerinin gözlenmesi amacıyla Büyükada açıklarında dalış yaptı.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, müsilaj etkilerinin gözlenmesi amacıyla Büyükada açıklarında dalış yaptı.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri, Yenikapı Arıtma Tesisindeki incelemelerin ardından tekneyle Büyükada'ya geldi.

Burada komisyon üyelerince Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunun etkilerine ilişkin gözlemleme yapmak amacıyla dalış gerçekleştirildi.

Mustafa Demir, yaklaşık 6 metre derinliğe gerçekleştirdiği dalışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda detaylı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Demir, komisyonun aldığı kararla Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan tüm illeri dolaştıklarını, bu çalışmaların içerisinde arıtma tesislerinin ise yakından izlendiğini aktardı.

Son gelişmelerle müsilajın eskisi kadar yoğun olmadığını, bunun da sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Demir, şu bilgileri verdi:

"Şu anda daldığımızda da ufacık parçacıklar halinde müsilajı görüyoruz. Aynı zamanda deniz altında bıraktığı etkiyi de görüyoruz. Fakat ne yaparsak yapalım müsilaja neden olan etkenlerin ki bunlar başta kirleticiler, Marmara Denizi'ni kirleten bu kirleticileri arıtmadan mümkün olmayacağını hepimiz biliyoruz. Marmara havzasında yaşayan 25 milyon insanımız var. Bu 25 milyon insandan kaynaklı evsel veya kentsel atıklar var. Sanayi ve endüstri atıklar var, tarımda uygulanan ilaçlar neticesinde şu veya bu şekilde denize ulaşan kirleticiler var. Bunların temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

"Haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok"

Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Marmara Denizi için eylem planı hazırlandığını hatırlatarak, bilim ve teknik kurulu ile koordinasyon kurulu oluşturulduğunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bunları takip ettiğini kaydetti.

Demir, "Temel hedef şu anda fiziksel, mekanik arıtma değil, asıl önemli olan ileri biyolojik arıtmanın başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da hayata geçirilmesi. Bunu başarmış organize sanayi kuruluşlarımız da var. Netice itibarıyla bir rapor oluşturacağız, bu raporda mevcut durumu, kirleticilerin etkileri, çözüm yollarıyla birlikte bir rapor oluşturup gerekli yerlere takdim edeceğiz." diye konuştu.

Bir soru üzerine Demir, "Oralarda ufak müsilajlar, küçük parçacıklar halinde müsilajlar görebiliyoruz. Ama geçmişte, özellikle haziran, temmuz ayındaki o müsilaj yok." değerlendirmesini yaptı.

Demir, müsilajın ekosisteme de etkisinin gözlendiğini ancak zaman içerisinde yok olmasının da gelecek açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı

Marmara Denizi, Müsilaj, Marmara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu üyeleri, Marmara Denizi'nde dalış yaptı - Son Dakika


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