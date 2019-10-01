Son Dakika Haberleri: TBMM'nin 100. yasama yılı: 'Demokraside bugün geldiğimiz yer hepimizin zaferidir'
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TBMM'nin 100. yasama yılı: 'Demokraside bugün geldiğimiz yer hepimizin zaferidir'

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci döneminde 3'üncü yasama yılı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıyla açıldı

TBMM'nin 100. yasama yılı: 'Demokraside bugün geldiğimiz yer hepimizin zaferidir', System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci döneminde 3'üncü yasama yılı, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıyla açıldı.


Bu yıl 100'üncü yasama yılına başlayan TBMM için yaptığı açılış konuşmasında Şentop, "Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde milletimizin bizden beklentisi fikir ve telakki farklılıklarımıza rağmen mutabakatla hareket etmemiz, milli çıkarlarımızın tahakkuku için el birliği yapmamızdır" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:46 
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