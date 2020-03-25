TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - Son Dakika

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TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
6 saat önce
TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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