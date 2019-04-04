TBMM'nin Açılışı 16 Nisan'a Ertelendi
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan'da açılacağını kaydetti.
AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı
, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan'da açılacağını kaydetti.
AK Partili Naci Bostancı, yerel seçimler sonrası başta İstanbul
olmak üzere pek çok seçim bölgesinde itirazların devam ettiğini belirtti. Bostancı, bu gerekçelerle 9 Nisan'da açılması planlanan TBMM Genel Kurulu'nun, 16 Nisan'da açılacağını kaydetti. Bostancı, "Meclisimiz normalde 9 Nisan'da Salı günü açılacaktı. Bütün partilerin ortak mutabakatıyla bu hafta itirazlar oldu. Milletvekilleri de bu itirazları takip ettiği için, Meclis ayın 16'sında açılacak. Bir hafta daha ertelenmiş oldu" dedi.
Besti KARALAR/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:35 Kaynak: DHA
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