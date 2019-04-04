Son Dakika Haberleri: TBMM'nin Açılışı 16 Nisan'a Ertelendi

TBMM'nin Açılışı 16 Nisan'a Ertelendi

49 dakika önce

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan'da açılacağını kaydetti.

TBMM'nin Açılışı 16 Nisan'a Ertelendi, System.String[]
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, seçim bölgelerinde yapılan itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Nisan'da açılacağını kaydetti.

AK Partili Naci Bostancı, yerel seçimler sonrası başta İstanbul olmak üzere pek çok seçim bölgesinde itirazların devam ettiğini belirtti. Bostancı, bu gerekçelerle 9 Nisan'da açılması planlanan TBMM Genel Kurulu'nun, 16 Nisan'da açılacağını kaydetti. Bostancı, "Meclisimiz normalde 9 Nisan'da Salı günü açılacaktı. Bütün partilerin ortak mutabakatıyla bu hafta itirazlar oldu. Milletvekilleri de bu itirazları takip ettiği için, Meclis, ayın 16'sında açılacak. Bir hafta daha ertelenmiş oldu" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:47 Kaynak: DHA

Politika
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