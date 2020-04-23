TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan coşkusu, Şehitler Abidesi'nde İstiklal Marşı ile... - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin önsözünün yazıdığı Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıldönümü nedeniyle şehitler anıldı.

Kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında kontrollü kutlandı. İletişim Başkanlığı, tüm vatandaşları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla saat 21.00'de evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Bu çağrıya yurt genelinde olduğu gibi Çanakkale'de pek çok kişi balkonlardan ve pencerelerden okudukarı İstiklal Marşı ile eşlik etti. Cumhuriyet'in önsözünün yazıldığı Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde ise Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve personel tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın yanı sıra, Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıldönümün anısına şehitleri anmak için İstiklal Marşı okundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Saat 21.00'de tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu topraklarda Çanakkalle Destanı'nın yazıldığı bu topraklarda, Çanakkale Şehitler Abidesi önünde İstiklal Marşı'mızı büyük bir heyecanla ve gururla okuduk. Merhum Akif'in dediği gibi, inşallah Cenab-ı Hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. Vatan sevgisinin, mukaddes değerlere olan sevginin en yükseğe çıktığı Çanakkale'de, Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu topraklarda, Şehitler Abidesi'nde İstiklal Marşı'nı okumak ayrı bir onur ve gurur vesilesidir. Bu vesileyle hem 23 Nisan Çocuk Bayramımızı, hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıldönümünü tebrik ediyorum. Çok anlamlı bir gündeyiz. Yarın sabahta 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gecede Çanakkale Kara Muhaberelerinin başladığı günün 105'inci yıldönümü. Bu vesileyle bu toprakları vatan yapanları rahmetle ve şükranla anıyoruz. Çanakkale Ruhu'nun doğduğu bu Tarihi Alan'dan Çanakkale Ruhunun hiç bir zaman eksik olmayacağını, o kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Çanakkale Kara Muharebeleri törenlerine ciddi bir hazırlık yaptıklarını ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Dünyayı etkisi altına alana salgın hastalık koronavirüs nedeniyle tüm törenlerimizi iptal ettik. O yüzden bizde Çanakkale Ruhu'nu daha iyi anlatmak, hissettirmek amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir animasyon film hazırladık. Bu animasyon filminde Çanakkale Ruhu'nu, Çanakkale kahramanlıklarını, bu topraklarının nasıl vatan yapıldığını ve nasıl kazanıldığını herkese anlatmak ve duyurmak istedik. Çok beğenildi ve ilgi gördü. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale Ruhu'nu her daim canlı tutacağız ve bu müstesna topraklara gözümüz gibi bakacağız. Çanakkale demek Türkiye demektir. Türkiye'nin ortak değeridir. İnşallah bu salgın hastalık tehlikesi ortadan kalkınca, Çanakkale'de herkesi büyük bir hasretle ve heyecanla bekliyor olacağız" diye konuştu.