TBMM'nin açılışının 100. yılı - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM'nin açılışının 100. yılı - Son Dakika

TBMM'nin açılışının 100. yılı

7 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "TBMM; gerektiğinde devletin aklı, gerektiğinde milletin vicdanı, gerektiğinde kılıç tutan eli, milletin zırhı, iradesi bizatihi milletin ta kendisidir.

TBMM'nin açılışının 100. yılı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "TBMM; gerektiğinde devletin aklı, gerektiğinde milletin vicdanı, gerektiğinde kılıç tutan eli, milletin zırhı, iradesi bizatihi milletin ta kendisidir." dedi.

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan Meclis Genel Kurulunda konuşan Destici, "Büyük Millet Meclisi'nin, bir yönüyle hem Meclisi Mebusan'ın devamı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı

Bağımsız, çağdaş, güçlü bir devlet ve toplum inşa eden bir Meclise sahip olunduğu vurgulayan Destici, "TBMM, bu yönüyle hem Türk tarihinde hem de dünya tarihinde çok önemli ve özel bir yer tutar. Onun içindir ki Türk milleti Meclisi ile gurur duymaktadır. Onun, geçmişte neleri başardığını, gelecekte neleri başaracağını bilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, TBMM'nin gerektiğinde devletin aklı, gerektiğinde milletin vicdanı, gerektiğinde kılıç tutan eli, milletin zırhı, iradesi bizatihi milletin ta kendisi olduğunu kaydetti.

Geçmişten bugüne yaşananlara bakıldığında, içeride ve dışarı Türkiye'ye düşmanlık edenlerin ilk hedefinin TBMM olduğunu belirten Destici, "Bu, Cumhuriyet henüz kurulmadan, milli mücadele devam ederken de böyle olmuştur, 15 Temmuz ihanet hareketinde de böyle olmuştur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hakimiyet Allah'ın, irade, egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." dedi.

"TBMM, hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir"

Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal da TBMM'nin 100. yılına tanıklık etmenin onur olduğunu belirterek, "TBMM, hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir. TBMM her şeyin açıkça, herkesin gözü önünde cereyan etmesinin teminatıdır. TBMM, hakların, hürriyetlerin bekçisidir. İşte 100. yılında bugün, TBMM'de tüm üyelere, Meclisin varlığının kaim olması için tüm haklarına öncelikle sahip çıkma yükümlülüğü düşmüştür. Bunun için ise yüzyıl önceki kurucu ruhun yeniden icra etmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Emekçi halkın hakimiyetini mutlaka kazanacağız"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, 23 Nisan'ın sadece bir kutlama günü değil, daha fazla mücadele günü olduğunu söyledi.

Meclisin halkın mücadelesinin bir alanı olduğunu belirten Baş, "Bugün 23 Nisan 2020, halkımıza yüzüncü yıl sözümüz olsun; emekçi halkın hakimiyetini mutlaka kazanacağız." diye konuştu.

"Çocuklarımıza geleceğe umutla bakacak bir ülke armağan etmek"

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da 23 Nisan 1920'de büyük bir sorumluluk bilinciyle açılan yüce Meclisin istiklal ve hürriyet için verilen müstesna mücadelenin çıkış noktası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Milletin ve vatanın zor günlerinde, yurdumuzun dört bir yanından gelen, farklı görüşlerin bir arada, omuz omuza verdiği bu mücadeleye önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclisin her bir üyesini ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza kısır çekişmelerin hakim olduğu, hukukun ayaklar altına alındığı, topallayan bir meclis, bir demokrasi bırakmamalıyız. Bugün milletvekili olarak birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarımızı yüz yıl önce Birinci Meclis ile nasıl başladığımızı, yüz yıl sonra nerede olduğumuzu, önümüzdeki yüz yılda çocuklarımıza nasıl bir Meclis bırakmak istediğimizi düşünmeye ve Meclisi yeniden sistemin merkezine oturtmak ve tarihi hatadan dönerek güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte mücadele etmeye davet ediyorum."

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, millet egemenliğini idrak etmenin, gücü, çoğunluğu, imtiyaz ve menfaati bir hak sebebi olarak görmeyi değil, hakkı ve adaleti herkes için ve her koşulda üstün tutmayı gerektirdiğini söyledi.

Karaduman, "Milli iradenin önünde bir engel olarak duran" yüzde 10'luk seçim barajını kaldırmanın, 100. yılında gazi Meclisin öncelikli görevi olması gerektiğini savundu.

Çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan Karaduman, "Büyükleri olarak bizlerin vazifesi, çocuklarımıza geleceğe umutla bakacak bir ülke armağan etmektir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşimi 20 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattığını belirtti.

Öte yandan Şentop, İslam aleminin yarın başlayacak Ramazan ayını tebrik ederek, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla bu akşam saat 21.00'de evlerden İstiklal Marşı okuma davetini yineledi.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis merdivenlerinin farklı noktalarında milletvekilleri ve gazetecilerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyük Birlik Partisi, Milletvekili, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:56 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor         
01:01
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu         
00:37
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor         
00:08
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı         
23:48
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı         
23:36
Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı? Ahmet Ağaoğlu, ligin iptalini düşünenlere tepki gösterdi: Bu söylenecek laf mı?         
23:32
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor         
23:30
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker         
23:14
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi         
23:10
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı         
23:02
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"         
22:53
İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor İstiklal Marşı okunduğunda ayağa kalkan tavşan görenleri şaşırtıyor         
22:48
Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu Mehmetçik, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında görev yerlerinde İstiklal Marşı'nı okudu         
22:40
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı         
22:13
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler         
22:10
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak         
22:07
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti         
22:06
Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu Orhan Gencebay, İstiklal Marşı'nı işçilerle birlikte okudu         
22:04
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü         
21:40
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi         
21:38
Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi! İşte il il tüm kutlamalar         
21:21
Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende Denys Boyko'dan Beşiktaş itirafı: Suç bende         
21:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu         
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'la ilgili TRT'ye video gönderen çocuklara teşekkür etti         
20:28
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok         
20:26
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi         
20:19
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir         
19:58
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 01:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'nin açılışının 100. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]