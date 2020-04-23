TBMM'nin açılışının 100. yılı - Son Dakika
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TBMM'nin açılışının 100. yılı

6 saat önce

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü kutladı.

TBMM'nin açılışının 100. yılı, System.String[]

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümünü kutladı.

Arnavutluk Meclisinden yapılan açıklamada, Ruçi'nin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tebrik mektubu gönderdiği kaydedildi.

Mektubunda, TBMM'nin kuruluşunun Türkiye için çok önemli bir başarı olduğunu belirten Ruçi, meclisin kuruluşuyla bağımsız, laik ve modern bir cumhuriyet ile Türk halkının gelişimi ve refahının da temellerinin atıldığını kaydetti.

Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi ile parlamenter yaşamın ve diğer demokratik kurumların sağlamlaştırılmasında başarılar dileyen Ruçi, "Arnavut halkı ve Arnavutluk Meclisi, dost Türkiye'nin başarılarına samimi bir şekilde sevinmektedirler. Gelişme ve demokrasi yolunda, bölge ve ötesinde barış, istikrar ve güvenliğe olan büyük desteğinin daha da ilerlemesini dilemektedir." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin 100. yıl kutlamalarının, tüm dünya için zor bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çeken Ruçi, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye de Arnavutluk ve gezegendeki tüm ülkeler gibi insan hayatını Kovid-19 salgınının yayılmasından korumak için mücadele içindedir. Biz Arnavutlar, bu tehlike karşısında Türk doktorları, kurumları ve halkının mücadelesini dikkatle takip ediyor, kurtarılan her insan hayatı için seviniyoruz. Dünyanın çok kısa bir sürede bu savaşı kazanacağına ve Arnavutluk Meclisi ile TBMM arasındaki mükemmel iş birliğinin süreceğine inancımı paylaşmak istiyorum."

Kosova Başbakanı Kurti'den Türkçe paylaşım

Kosova Başbakanı Kurti de sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, Türkçe "Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Bir asır önce birçok ülkenin Türkiye'nin büyük bir kısmını işgal etmek için saldırdığını anımsatan Kurti, "Ancak, Türkiye'nin, halkının ve dostlarının şansına 100 yıl önce, 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk savaşın ortasında Büyük Millet Meclisi'ni ilan etti." ifadelerini kullandı.

O günden itibaren 23 Nisan'ın tüm Türkler tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da kutlandığını aktaran Kurti, "Kosova, NATO'nun önemli bir ülkesi ve aynı zamanda Arnavutların dostu Türkiye'de destek ve dostluk buldu. Kosova aynı zamanda, ülkemiz için önemli katkıları olan Türk azınlığının da vatanı konumunda. Bu yüzden, bu önemli yıl dönümde Türkiye Cumhuriyeti halkının bir asırlık egemenlik ve parlamentarizmini kutluyorum. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, tüm kurumların ve dahası Kosova'daki Türklerin de bu tarihini kutluyorum. Kosova ile Arnavutların Türkiye ile güçlü dostluğuna tebrikler." açıklamasında bulundu.

Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partilerinden tebrik

Kuzey Makedonya'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, TBMM Başkanı Şentop'a gönderdiği tebrik mesajında, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve C¸ocuk Bayramı'nın Kuzey Makedonya'da da büyük bir gururla kutlandığını kaydetti.

İbrahim mesajında, "Tu¨rk milletinin bu¨yu¨k sevgi duydugˆu c¸ocuklarına armagˆan ettigˆi bu anlamlı ve o¨nemli gu¨n, inanıyorum ki gelecegˆimizin gu¨vencesi olan c¸ocuklarımızın o¨zgu¨r du¨s¸u¨nceli, kendi bas¸ına karar verebilen, sorgulayan, milli ve manevi degˆerlerine bagˆlı, donanımlı ve yetenekli genc¸ler olarak yetis¸tirilmeleri, gelecegˆimizin ins¸a edilmesi ve barıs¸ ic¸inde bir du¨nyanın kurulması ac¸ısından oldukc¸a o¨nemlidir. Millet olarak c¸ocuklarımızı ulusal egemenligˆimizin o¨nemini kavrayacak, demokrasimize, diyalog ve is¸birligˆi bilincimize sahip c¸ıkacak s¸ekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

İki dost ve kardes¸ u¨lke olan Kuzey Makedonya ile Tu¨rkiye arasındaki is¸ birligˆinin, tarihi ve ku¨ltu¨rel birliktelik dogˆrultusunda daha da gelis¸ip devam edecegˆini kaydeden İbrahim, "Bu vesileyle, Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨ ve Kurtulus¸ Savas¸ı'nın tu¨m kahramanlarını, birinci meclisteki milletvekilleri ile tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin 100'üncü ac¸ılıs¸ yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyorum." dedi.

Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas da Kovid-19'un etkisi nedeniyle 23 Nisan'ı bu yıl evde kutlamak zorunda kaldıklarını belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı bugünün, bayram havasında ve evlerinizde olmanıza rağmen ailelerinizle birlikte bol coşku içerisinde kutlayacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İlyas ayrıca, bugünün Türk tarihindeki anlamının çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "TBMM'nin kurulması ve milletvekillerinin seçilmesi, büyük zorluklarla ancak bir o kadar da büyük bir azim ve vatanseverlikle yürütülen savaşın ardından bir milletin kazanmış olduğu zaferi, yükselişi ifade etmektedir. Milletimizin o dönemlerde savaşlarda gösterdikleri başarıların ve zaferlerin, günümüzde teknoloji ve bilim alanında ortaya çıkması bizi gururlandırmaktadır." dedi.

Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç ise 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Ankara'da 337 milletvekilinin toplanarak kayıtsız ve şartsız egemenliği ilelebet millete verdiğini anımsatarak, bu günden itibaren TBMM'nin milletin iradesini temsil ettiğini ve egemenliğine asla gölge düşürmediğini belirtti.

Saraç, "TMBH olarak anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bütün Türk dünyasına hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Koronavirus salgını asla bu bayramımıza gölge düşüremediği gibi, anavatanımıza, gözümüzün nuru olan Türkiye sevdamıza da kimse gölge düşüremeyecektir." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:34 Kaynak: AA

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