TBMM'nin açılışının 100. Yılı - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Alanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu.

Meclis'in açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla TBMM Tören Alanı'nda havai fişek, ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

Programın başında, alana kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki bazı milletvekilleri saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, havai fişeklerin atılmasının ardından sona erdi.