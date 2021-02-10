TBMM'nin açılışının 100. yılına özel 'TBMM ve Milli Egemenlik' kitabı yayımlandı - Son Dakika

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, TBMM'nin açılışının 100. yılı kutlamaları kapsamında "TBMM ve Milli Egemenlik" adlı bir armağan kitap yayımladı.

Bir asırlık tarihi mirasın anlaşılmasına, milli egemenliğin, demokrasi ve temsil kavramlarının özümsenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlandığı ifade edilen kitapta milli egemenliğin kurumsallaşma süreci, demokrasi ve temsil kavramlarını özümsemek için başta TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Meclis başkanlarının öz geçmişleri yer alıyor. TBMM Birinci Dönem milletvekilleri hakkında bilgiler, konuyla ilgili olarak 1921 yılında Mustafa Kemal Paşa ile yapılan mülakat, Atatürk'ün milli egemenlik ile ilgili fikir ve düşünceleri de ayrıca kitapta yer almakta.

TBMM ve milli egemenlik ana fikri etrafında bilim insanları tarafından kaleme alınan makalelerin de yer aldığı eserde ayrıca, TBMM hizmet binaları hakkında bilgiler ve milli egemenlik belgeleri de toplu olarak okuyuculara sunuldu. Okuyucular esere Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (http://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilecekler.

(Mevlüt İşli/İHA)