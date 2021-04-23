TBMM'nin açılışının 101. yılı - Son Dakika

TBMM'nin açılışının 101. yılı

23.04.2021 17:27
TBMM'nin açılışının 101. yılı, System.String[]

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, kazandığı zaferin ardından cumhuriyeti ilan eden, yıkılmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde, bağımsız, hür, çağdaş, güçlü bir devlet, ekonomi ve toplum inşa eden bir kurumdur.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, kazandığı zaferin ardından cumhuriyeti ilan eden, yıkılmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde, bağımsız, hür, çağdaş, güçlü bir devlet, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve toplum inşa eden bir kurumdur." dedi.

TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda şahsı adına söz alan Destici, Gazi Meclis'in 101 yıl önce yine bir cuma günü açıldığını dile getirdi.

Destici, Gazi Meclis'in 1. Dünya Savaşı'nın ardından işgal altındaki bir ülkede parasız, silahsız, askersiz, erzaksız, elindeki neredeyse sadece milletin var olma azmi ve inancıyla, olağanüstü mücadelenin sonunda kazandığı zaferin karargahı olduğunu kaydetti.

Mustafa Destici, TBMM'nin hem Türk, hem de dünya tarihi için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, kazandığı zaferin ardından cumhuriyeti ilan eden, yıkılmış bir imparatorluğun enkazı üzerinde, bağımsız, hür, çağdaş, güçlü bir devlet, ekonomi ve toplum inşa eden bir kurumdur." diye konuştu.

TBMM'nin devletin aklı, milletin vicdanı, zırhı, iradesi, bizatihi milletin kendisi olduğunu vurgulayan Destici, bu dönem Meclis'in önünde yeni ve sivil bir Anayasa yapmak ve siyasi partiler ile seçim kanunun demokratikleşmesi görevleri olduğunu söyledi.

Destici, şöyle devam etti:

"Meclisimize düşen diğer önemli görev de Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, devletin her kademesinden, terörün uzantılarını temizlemek olmalıdır. Bu hepimiz için, ülkemiz, milletimiz, tarihimiz ve geleceğimize karşı taşıdığımız bir sorumluluk ve mecburiyettir. Biz Kurtuluş Savaşı'nı Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Lazı, Boşnağı, Alevisi, Sünnisi birlikte kazandık, cumhuriyeti de birlikte kurduk. Onun için bu aziz Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde Kürt sorunu olmamıştır. Kürtler bizim tarih, kültür, inanç ve hedef birliğimiz olan hem cephe arkadaşımız hem de kardeşlerimizdir. Alevi vatandaşlarımız için durum böyledir. Bir problem vardır o da terör problemidir. Kahraman güvenlik görevlilerimiz de terörün kökünü kazımaktadır. İnşallah en kısa zamanda meclisimiz de gereğini yapacaktır."

Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ve cumhuriyeti kuran iradenin, "aklını, beynini ve ruhunu Marks'a, Mao'ya teslim etmişler değil", Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine sahip kişiler olduğunu ifade eden Destici, "Gazi Meclis'in ruhuyla, Misak-ı Milli hedefinden ayrılmadan ve gelecekte bu emele ulaşacağımızdan zerre şüphe duymadan yolumuza milletçe birlik ve beraberlik içinde el ele, gönül gönüle devam etmeliyiz." dedi.

Destici, herkesin bayramını kutladığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk meclisin üyelerini, şehitleri, gazileri rahmet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.

"Milletin en yüce teşekkülüdür"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kuruluşun, kurtuluşun, egemenliğin ve tüm farklılıkların reddedilip bir olmayı başarmış bir milletin büyüklük sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümünde bu çatı altında olmanın gururuyla millete şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Uysal, Büyük Millet Meclisi'nin millet adına en ali kararları vermesi, üzerinde başka bir sözün, sesin olmaması için, milletin hakimiyeti için teşekkül ettiğini dile getirerek, "Bu yüce Meclisin 'büyük' sıfatı milletimizin hiçbir esareti, sultayı, baskıyı kabul etmediği, etmeyeceği gerçeğinden, kendi kararlarını vermeye mahir olduğu kabulünden ötürüdür. Bizler için manası büyüktür, asildir, asıldır, tektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye'nin, eğitimde, sağlıkta, özgürlükte, umutsuz gençlik oranında dünya sıralamasında dibe vurduğunu ileri sürdü.

Yaşanan bu durumun, hükümetin eseri olduğunu iddia eden Baş, "Kendi evlatlarınıza son model arabalar aldınız, makam ve mevki açtınız, oğluna bir pantolon alamadığı için canına kıyanları görmediniz. Devran dönecek ve parmağınızda oynattığınız adaletsiz yargı dönemi bitecek. Adliye koridorları, hırsızlarla, avantacılarla, rüşvetçilerle, arsız müteahhitlerle dolacak." ifadelerini kullandı.

Baş'ın konuşması üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, slogan atarak, hakaret ederek halkın sözcülüğünü üstlenmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bostancı, halkın, bu dile sahip olanları mevcut kaderleri ile baş başa bıraktığını dile getirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşimi salı günü 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Mustafa Destici, Ekonomi, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'nin açılışının 101. yılı - Son Dakika


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