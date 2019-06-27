TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
40 dakika önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:08
Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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