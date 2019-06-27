Son Dakika Haberleri: TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

40 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:08 
Türkiye, Ekonomi
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