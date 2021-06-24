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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı - Son Dakika

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

24.06.2021 02:50
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 22.06.2021 tarihli 94'üncü Birleşiminde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

1 Temmuz, Anayasa, Gazete, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı - Son Dakika


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