TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı - Son Dakika
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TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

23.06.2022 00:56
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.

Kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı - Son Dakika

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