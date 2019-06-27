Son Dakika Haberleri: TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de
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TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karararda, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam edeceği belirtilerek, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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