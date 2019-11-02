Son Dakika Haberleri: TBMM'nin güvenliği 'yüz tanıma sistemi' ile güçlendi
Son Dakika Politika TBMM'nin güvenliği 'yüz tanıma sistemi' ile güçlendi

TBMM'nin güvenliği 'yüz tanıma sistemi' ile güçlendi

6 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan yeni güvenlik önlemleri kapsamında 'yüz tanıma sistemi' geçen ay devreye girdi.

TBMM'nin güvenliği 'yüz tanıma sistemi' ile güçlendi, System.String[]

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan yeni güvenlik önlemleri kapsamında 'yüz tanıma sistemi' geçen ay devreye girdi.

TBMM'de ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirildi. Test aşamasının ardından sistem geçen ay uygulanmaya başladı. Meclis'te tüm nizamiye girişlerine yerleştirilen sisteme, daha önce Meclis'e girişlerinde sorun yaratan, eylem yapan, slogan atan ve girişleri sakıncalı bulunan kişilerin isim listesi ve fotoğrafları girildi. Ziyaretçi kapıdan girer girmez, fotoğrafı ekrana düşüyor. Ziyaretçi sakıncalı ise sistem fotoğrafını tanıyor ve kırmızı ışık yanarak, alarm devreye giriyor. Aynı anda uyarılan güvenlik görevlisinin müdahalesi ile ziyaretçinin içeriye girişi engelleniyor.

Sistem, TBMM'ye 400-500 kişilik toplu girişlerde büyük kolaylık sağlayacak. Sistemle ayrıca TBMM kapısında yapılan eylemlere katılanlar taranıp, GBT'leri çıkarılacak ve şüpheli kişilerin bilgileri anında güvenlik operatörünün önüne düşecek.

REHİN ALMA GİRİŞİMİNDEN SONRA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Geçen 14 Mayıs'ta, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret etmek istediğini söyleyerek TBMM'ye giren ve Meclis çalışanını rehin almak isteyen 2 kişi, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmişti. TBMM'de ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile eylemlerini gerçekleştiren Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in, DHKP-C ile bağlantıları olduğu belirlenmişti. TBMM'de, bu eylemin ardından güvenlik görevlileri artırıldı.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
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