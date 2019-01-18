TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı

TBMM Genel Kurulu, sabah saatlerine kadar, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifinin görüşerek tamamladı.

TBMM Genel Kurulu, sabah saatlerine kadar, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifinin görüşerek tamamladı.



AK Parti'nin önerisiyle Meclis çalışmalarına iki hafta ara verdi. Bugünden itibaren çalışmalarına ara veren TBMM, 5 Şubat Salı günü mesaisine başlayacak.



Haber: Besti KARALAR/ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu

TBMM Genel Kurulu'nda Dizi ve Sinema Sektörünün Desteklenmesi Kanunu Kabul Edildi

CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor