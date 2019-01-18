Son Dakika Haberleri: TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı

TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı

2 saat önce

TBMM Genel Kurulu, sabah saatlerine kadar, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifinin görüşerek tamamladı.

TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı, System.String[]
TBMM Genel Kurulu, sabah saatlerine kadar, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifinin görüşerek tamamladı.

AK Parti'nin önerisiyle  Meclis çalışmalarına iki hafta ara verdi. Bugünden itibaren çalışmalarına ara veren TBMM, 5 Şubat Salı günü mesaisine başlayacak.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

Sabah, Güncel
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