Son Dakika Haberleri: TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı

TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifini sabah saatlerine kadar görüşerek tamamladı.

TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, gündemine aldığı iki ayrı yasa teklifini sabah saatlerine kadar görüşerek tamamladı.

Meclis AK Parti'nin önerisiyle çalışmalarına iki hafta ara verdi. Bugünden itibaren çalışmalarına ara veren TBMM, 5 Şubat Salı günü mesaisine başlayacak. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:25 Kaynak: DHA

Sabah, Türkiye, Politika
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