TBMM'nin İki Haftalık Tatili Bugün Başladı

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AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar

CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor