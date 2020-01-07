TBMM'nin ilk gündemi 'kaçak yapılar' - Son Dakika
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TBMM'nin ilk gündemi 'kaçak yapılar'

6 saat önce

TBMM'nin yeni yılda ilk gündem maddesi kaçak yapıların önünü kesmeyi amaçlayan yasal düzenleme olacak.

TBMM'nin ilk gündemi 'kaçak yapılar', System.String[]

TBMM'nin yeni yılda ilk gündem maddesi kaçak yapıların önünü kesmeyi amaçlayan yasal düzenleme olacak. Güvenlik soruşturması, değerli konut, ikinci yargı paketi de yeni yılda Meclis'in öncelikli gündem maddelerini oluşturacak.

14 Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına ara veren TBMM, gündemine alacağı öncelikli yasal düzenlemeleri belirledi. AK Parti kurmayları uzun süredir üzerinde çalıştığı, yaklaşık 38 maddelik 'İmar Kanunu'nda değişiklik öngören ve kaçak yapıların önünü kesecek yasal düzenlemenin hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen İmar Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi ile kaçak yapılara ağır yaptırımların getirilmesi amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı, AK Parti Meclis Grubu'nun son şeklini verdiği İmar Kanunu değişikliği ile ruhsatsız ve kaçak yapılara ağır cezalar getirilecek. Kaçak veya ruhsata aykırı yapıları yıktırmayanlara emlak vergisine esas bina değeri ile belirlenen rayiç değer ortalaması oranında cezai işlem uygulanacak.

KADEMELİ YIKIM  KARARI

Tespiti yapılan kaçak yapıların yıkılması ya da eski haline geri dönülmesi istenecek. Belirlenen süre içerisinde yıkmayan ya da eski haline getirmeyen firma ya da kaçak yapının sahibine ilk etapta uyarı ardından da idari para cezası, duruma göre hapis cezası da verilecek. İnşaatı yapan kişi ya da firma bu kararı yerine getirmezse; yıkım için belediyelere yetki verilecek. Kaçak yapıları belediyeler yıkmaya yanaşmazsa bu işi ilgili bakanlık yapacak ve yıkım masraflarını ilgili belediyeye iletecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından, AK Parti'nin yeniden düzenleyerek torba teklife koyduğu ve sonrasında tekliften çıkardığı, memuriyete girişte 'güvenlik soruşturması' şartına ilişkin düzenleme yeniden hazırlanıyor. Meclis'in öncelikli yasal düzenlemeleri arasında yer alan ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi doğrultusunda hazırlanacak olan kamuya geçişte güvenlik soruşturması yapılırken, hangi soruların sorulacağı, kimin soracağı, elde edilen verilerin nasıl ve ne kadar süre ile saklanacağı, nasıl imha edileceği gibi kriterler belirlenecek. İlk defa veya yeniden kamu görevine atanacakların tümü hakkında, MİT ve Emniyet birimlerinin güvenlik soruşturması yapmaları öngörülüyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ YENİDEN DÜZENLENECEK

TBMM'den 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta onaylanıp yürürlüğe giren 'değerli konut vergisi' yeniden düzenlenecek. Yeniden yapılacak düzenleme ile değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenmesi öngörülürken, değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek. Değerli konuta sahip olan kişiler gelirine göre, değerli konut vergisi ödeyecek ya da belli bir miktar ödeyecek.

Yeni yılın ilk aylarında, ikinci yargı paketi de Meclis gündemine taşınacak. İçeriğinin netleşmediği yargı paketinde, ceza indirimi, nafaka düzenlemesi ve erken yaşta evlilik ile ilgili düzenlemelerin yer alıp almayacağı ise netleşmedi.


AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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