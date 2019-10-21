TBMM'nin ilk nöbetçi bakanı Ziya Selçuk olacak

TBMM'de yarın başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan uygulaması gerçekleştirilecek. Her hafta 3 farklı bakan Meclis'te milletvekilleriyle görüşecek, soru ve taleplerini alacak.