Son Dakika Haberleri: TBMM'nin ilk nöbetçi bakanı Ziya Selçuk olacak
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TBMM'nin ilk nöbetçi bakanı Ziya Selçuk olacak

1 saat önce

TBMM'de yarın başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek.

TBMM'nin ilk nöbetçi bakanı Ziya Selçuk olacak, System.String[]

TBMM'de yarın başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan uygulaması gerçekleştirilecek. Her hafta 3 farklı bakan Meclis'te milletvekilleriyle görüşecek, soru ve taleplerini alacak.

Bu kapsamda yarın ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek. Ardından sırasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'nöbetçi bakan' olarak Meclis'te milletvekilleri ile görüşeceği belirtildi.


Ziya Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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