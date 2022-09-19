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TBMM'nin 'kahraman' köpekleri

19.09.2022 11:29
TBMM'nin 'kahraman' köpekleri

TBMM'nin 'kahraman' köpekleriANKARA'da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde görev yapan bomba arama köpekleri Pito, Eyja ve Ateş, Meclis'in güvenliğinde etkin rol oynuyor.

TBMM'nin 'kahraman' köpekleri

ANKARA'da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde görev yapan bomba arama köpekleri Pito, Eyja ve Ateş, Meclis'in güvenliğinde etkin rol oynuyor.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan bomba arama köpekleri Pito, Eyja ve Ateş, gürültüye, karanlığa ve kalabalığa karşı refleksleri ölçülerek, titiz bir şekilde seçildi. Köpekler, ardından Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'nde eğitime tabi tutuldu. 3 köpek, buradaki 3 aylık eğitimden sonra Meclis'te de yine 3 ay eğitim gördü. Meclis'te koku ve mekan tanıma eğitimine tabi tutulan köpekler, sertifikalarını aldıktan sora göreve başladı. Pito, Eyja ve Ateş, Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polislerle birlikte Meclis'in güvenliğinde etkin rol alıyor. Özel mamalar ile beslenen köpekler, Genel Kurul toplantıları öncesi ve siyasi partilerin grup toplantıları öncesi salonlarda detaylı aramalar yapıyor. TBMM Başkanının programlarında da görev alan köpekler, Meclis'e gelen kargo paketlerinin kontrolünde de kullanılıyor.

'BOMBA ARAYIP BULMA ÖZELLİĞİNE SAHİPLER'

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan köpek eğitim uzmanlarından Fatih Yerlikaya, Meclis'te 3 bomba arama köpeği ile görev yaptıklarını belirterek, "3 eğitmen arkadaş ile birlikte Meclis'imizde dışarıdan gelebilecek malzemeler olsun, Genel Kurulumuzdaki aramalarımız, bunun dışında parti başkanlarımızın grup toplantılarından önce aramalarımızda ve Meclis Başkanımızın bilfiil görevlerinde görev yapıyoruz. Bomba arayıp bulma özelliğine sahip köpeklerimiz. Çeşitli eğitimlerden sonra burada görev yapıyorlar. Hassas burunları ile Meclis'in güvenliği konusunda yardımcı oluyorlar" dedi.Yerlikaya, doğduğu andan itibaren gözlemlenen köpeklerin oyun oynama içgüdüsüne bakıldığını ve buna göre seçildiğini belirtti. Yerlikaya, "Pito 9 yaşında. Bana geldiğinde 1 yaşındaydı. Daha önce Başbakanlık'ta beraber görev yaptık. 4 yaşında iken de TBMM'de göreve başladık. Özel mamalar ile besliyoruz. Gün içerisinde Meclis yerleşkesinde kendilerine ayrılan alanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Köpek eğitim uzmanı Fatih Yerlikaya ile röportaj

- Bomba arama köpeği Pito

- Meclis bahçesinde bulunan yuvası ve Pito

- Eğitmenleri ile Pito ve Eyja

Haber: Elif ER-Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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