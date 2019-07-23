TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, TBMM'nin 19 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 18 Temmuz tarihli 105'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
TÜBİTAK koruma memuru alacak Bebeğinin ölümüne neden olmaktan yargılanan kadına müebbet hapis! Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis! "Babam yaşındasın, utanmıyor musun?" ABD, son 4 günde ikinci kez Venezüella hava sahasını ihlal etti