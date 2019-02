TBMM'nin Yeni Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , "Sizler görevlerinizi yerine getirirken, ben de üzerime düşen görevleri, Meclisimizin tamamını temsil etme şerefinin gereği olarak adalet ve tarafsızlık anlayışı içerisinde karşılıklı anlayışın canlı tutulması inancıyla yürüteceğim." dedi.TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, bir teşekkür konuşması yaptı.Şentop, dünya tarihinin müstesna siyasi kurumlarının başında gelen TBMM'nin Başkanlığına seçilmesinden dolayı hakkında gösterdikleri itimat ve teveccüh için milletvekillerine teşekkür etti.Bunun kendisi için çok büyük bir mazhariyet olduğunu dile getiren Şentop, "Bugün yüce heyetinizin oylarında tecelli etmiş olan, aziz milletimizin de itimadıdır. Bunu hep birlikte giriştiğimiz millet yolunda hizmet için bahşedilmiş bir vesile, bir zemin olarak görüyorum. Bu millet itimadının bana yüklediği mesuliyet, biliyorum ve hepiniz de bilirsiniz ki pek ağırdır. Sizlerin yardım ve desteğinin devamı, bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde en büyük yardımcım olacaktır. Cenabıhak, beni sizlere ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin." diye konuştu.Dünya tarihinde birçok ülkede temel siyasi kurumların bazı büyük olaylar neticesinde ortaya çıktığını ifade eden Şentop, çoğu zaman devletlerin kurulduğunu ve sonra temel siyasi kurumlarını oluşturduğunu söyledi.TBMM'nin kaderinin ise farklı olduğunu vurgulayan Şentop, önce Meclisin oluştuğunu, sonra siyasi iktidar, hükümet ve devletin yeniden teşkil edildiğini kaydetti. Şentop, TBMM'nin sadece anayasa hukukundaki teknik anlamıyla bir "Kurucu Meclis" olmadığını, aynı zamanda hukuku, devleti, siyaseti yeniden inşa eden bir Kurucu Meclis olduğunu belirtti."Bu Meclis aynı zamanda Gazi Meclistir"Şentop, şöyle devam etti:"Yüce Meclisimizi, dünyadaki diğer parlamentolardan ayıran en önemli vasıf budur.Bu Meclis aynı zamanda Gazi Meclis'tir. Gazilik sıfatını, kamil manada hak ederek taşıyan yegane meclis, çatısı altında bulunmakla iftihar ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istisnasız hepsini rahmetle, minnet ve şükranla andığımız Birinci Meclisin milletvekilleri, sadece bir yasama organı olarak çalışmamış, destansı İstiklal Mücadelemizi de yönetmiş ve yürütmüşlerdir. Polatlı yakınlarından gelen çatışma ve top sesleri arasında faaliyetlerini sürdüren o müstesna Meclisin üyeleri, her şart altında görev yapmanın, imanın, azmin, kararlılığın ve istiklal iradesinin en güzel örneklerini göstermişlerdir."Şentop, yıllar sonra 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe ve işgal girişimi karşısında Meclisin, gazi unvanını nasıl hak ettiğini bir daha gösterdiğini ve ikinci defa gazilik sıfatını kazandığını vurgulayarak, "Darbeci hainler, milleti gerçek manada temsil eden TBMM'ye ve milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına saldırmışlardır. Burada hep beraber, milletvekillerimiz darbeye karşı ortak duruş sergilemişler, Gazi Meclise yakışan tavra sahip çıkmışlardır." dedi.Milli iradeye ve bizzat vatana yönelen bu alçak saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Şentop, "Bu hain saldırının boşa çıkartılmasında milletimize liderlik eden, Türkiye'nin bağımsızlığını, milli bekasını ve kendisi kalarak büyümesi hedefini bir ufuk olarak hepimizin önüne koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a en derin hürmet ve şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı."Milletimizin ümidi daima bu yüce Meclis olmuştur"TBMM'nin, başlangıcından bugünlere bütün zor zamanlarda daima milletin ümidi olduğunu dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün de bu Meclis, aziz milletimizin iradesinin tecelligahıdır; en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurumdur; devletimizin ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev, şanla, şerefle, kahramanlık ve vatanperverlikle mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekanı ortak aklın, millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice konuşmanın ve tartışmanın merkezi haline getirmek vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla, birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli kaybımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir.Sizler görevlerinizi yerine getirirken, ben de üzerime düşen görevleri, Meclisimizin tamamını, hepinizi temsil etme şerefinin gereği olarak adalet ve tarafsızlık anlayışı içerisinde ve yoğun çalışmalarımızın her aşamasında, karşılıklı anlayışın canlı tutulması inancıyla yürüteceğim."Mustafa Şentop, Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920'den bugüne kadar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görev üstlenmiş bütün Meclis başkanlarını saygıyla selamladığını belirterek, "Başlangıçtan bugüne yüce Mecliste milletvekili olarak görev yapmış bütün siyasetçilerimizi, ölenlerine Allah'tan rahmet, hayatta olanlarına ise sağlık ve afiyetler dileyerek şükranla yad ediyorum.Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.Yüce heyetinizi ve sizlerin şahsında egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi olan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum." dedi.Şentop, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti gruplarının temsilcileriyle tokalaştı.Oturumu yöneten Geçici TBMM Başkanı Celal Adan , seçimin tamamlanmasının ardından, birleşimi, 27 Mart 2019 Çarşamba günü 14.00'te toplanmak üzere kapattı.Şentop, birleşimin kapanmasının ardından milletvekillerinin tebriklerini kabul etti.Notlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Genel Kurulda ilk tur oylamada oy kabinine giderken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile siyasi partilerin gruplarının ön sıralarında yer alan milletvekilleriyle tokalaştı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da Devlet Bahçeli'nin yanı sıra siyasi parti temsilcileriyle tokalaştı. HDP 'li milletvekilleri, yakalarında açlık grevinde olan HDP Hakkari Leyla Güven 'in resminin yer aldığı ve "Leyla Güven Yaşasın" yazılı rozet taktılar.Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, oylamalar arasında kuliste milletvekilleriyle sohbet etti.Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek bir süre görüştü.Şentop'un ailesi ve yakınları, oylamaları Genel Kurul locasından izledi.TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop ile önceki TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve milletvekilleri, Genel Kuruldan ayrılmadan önce, birlikte foto muhabirlerine poz verdi.