TBMM'nin ziyaretçi almama kararı tam kapanma iddialarını güçlendirdi - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi. Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi. Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1- 28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.

"ÜLKEMİZİ BAYRAM SONRASINA HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"

Dün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Ramazan ayında rakamlarımızı birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayıs ayında başlayacak turizm hareketliliğinden yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz sağlıktır" sözlerine yer vermişti. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında "Ramazan'da tam kapanma olacak" iddiaları gündeme geldi. TBMM'nin "ziyaretçi alınmaması" kararı ise bu iddiaları güçlendiren bir hamle oldu.

VAKA VE VEFAT SAYISI REKOR KIRDI

Öte yandan bir süredir kontrol altına alınamayan vaka ve vefat sayıları, dün rekor kırdı. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı son 24 saatlik verilere göre; 2203'ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi.