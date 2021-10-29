Üye Girişi
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü - Son Dakika

TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü

29.10.2021 12:52

Cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Atatürk'ün fotoğrafçısı Ali Rıza Tuncay'ın çektiği, Atatürk ve devlet erkânının Meclis'ten çıkışının görüntülendiği o meşhur fotoğrafın hikayesi yenide gündeme geldi. İşte Atatürk'ün Tuncay'ın gözyaşlarına kıyamayarak yeniden verdirdiği pozun hikayesi...

Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından tam 98 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet'i kutluyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal medyada birbirinden farklı fotoğraflar paylaşılırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Meclis bahçesinden çıkarken çekilen fotoğrafı da yeniden gündem oldu.

FOTOĞRAFIN ÖZEL BİR HİKAYESİ VAR

Cumhuriyetin kuruluşunun 6. Yılında, birinci Meclis önünde Atatürk ve devlet erkânının çıkışının görüntülendiği meşhur fotoğrafın özel bir hikayesi var. İşte Tolga Aydoğan tarafından kaleme alınan o hikaye;

"Atatürk Fevzi Çakmak'ın kızının düğününde tüm davetliler arasında fotoğraf çekmeye çalışan bir genci fark etti. Yanına gidip gülümseyerek bu çelimsiz gence "Adın ne senin çocuk?" diye sordu. Genç şaşırdı bir anda, neticede Kemal Paşa yanına kadar gelip adını sormuştu, kekeleyerek "Efendim benim adım Ali Rıza" dedi.

Atatürk yine hoşnutça gülümseyerek "Bilir misin, benim babamın adı da Ali Rıza, nerelisin peki?" "Üsküplüyüm paşam." Kemal Paşa belki de babasıyla adaş olduğundan bir anda kanı kaynamıştı bu genç adama. Akabinde "Peki madem, sana bundan böyle 'Sarı' diyeceğim. Artık hususi fotoğrafçılarımdan olacaksın, anlaştık mı?" Gözleri parlayarak "Emredersiniz paşam!" dedi genç adam.

Gencecik Ali Rıza belki de hayatının en ilginç ve en güzel gününü yaşıyordu. Vatanı kurtardığı için sonsuz hayranlık beslediği Kemal Paşa'nın yakınında olacak ve fotoğraflarını çekecekti. Ne büyük bir gurur!

Vazife aldığı yıllarda Atamızın çok fotoğrafını çekti ama içlerinden biri vardı ki işte o tarihe geçecekti. Hangisi miydi? Meclisin önündeki o meşhur poz…

TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü! Okuyunca Atatürk'e bir kez daha hayran olacaksınız

Bizlere o inanılmaz insan Atatürk'ü bir kez daha anlatan o fotoğraf. 29 Ekim 1929…

Cumhuriyet Bayramı coşkusu büyük bir şevkle kutlanmaktadır.

Kemal Paşa ve beraberindekiler Meclis'ten çıktıklarında gazeteciler fotoğraf çekmek için adeta birbirlerini ezmektedir. O an Ali Rıza itiş kakış içinde bir omuz darbesiyle yere yuvarlanır. Ayağa kalkıp, kadrajı ayarlayıp fotoğrafı çekene kadar Atatürk ve beraberindekiler çoktan Meclisin önünden ayrılmış ve Ankara Palas'ın önüne kadar ilerlemiştir.

Ali Rıza bu tarihi anı çekemediği için üzüntüyle taşın üzerine oturup hüngür hüngür ağlamaya başlar.

Çok geçmeden uzaktan Kemal Paşa'nın sesini işitir. Kendine has o güzelim Rumeli şivesiyle "Hey Sarı! Söyle bakalım neden ağlıyorsun?" Birden irkilip ayağa kalkar Ali Rıza.

TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü! Okuyunca Atatürk'e bir kez daha hayran olacaksınız

Ali Riza Tuncay (1880 - 1960)

Gözyaşlarını silip "Paşam" der ve yanına gider, fotoğrafı çekemediğini anlatır. Kemal Paşa gülümseyerek, 'Canını sıktığın şeye bak bre çocuk!'

Atatürk büyük bir olgunlukla tüm devlet erkanına seslenerek "Arkadaşlar tekrar içeri girip yeniden çıkacağız. Sarı bizim fotoğrafımızı çekecek!" Devlet erkanı bu durumu garipser.

Bir fotoğrafçı, fotoğraf çekemedi diye koskoca bakanlar, mebuslar tekrar Meclisin önüne gidip aynı pozu mu verecek? Verecek evet! Çünkü Atatürk'tü bunu isteyen. Ali Rıza'nın gözyaşlarına kıyamayan o yüce Atatürk…

Ve Atatürk ile Devlet erkanı 29 Ekim 1929'da yeniden içeri girer ve bu sefer Ali Rıza için Meclisin tam önünde işte bu meşhur pozu verir."

Evet, bugün hepimizin aşina olduğu bu fotoğrafın ardında ağlayan bir genci mutlu etmeye çalışan o yufka yürekli Mustafa Kemal ve deklanşöre basan genç Ali Rıza Tuncay yatar.

TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü

Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak 12:49 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü 12:08 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor 12:03 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları 11:56 Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok 10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası 09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti

Son Dakika Haberleri
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım         
12:52
Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar         
12:31
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not         
11:14
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 13:07:27. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement