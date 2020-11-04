Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Dikmen kapısı önüne gelen 7 kişi, Meclis'e sunulan "torba yasa"da yer alan esnek çalışma düzenlemesinin geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yapmak istedi.
Polis ekipleri, izinleri olmadığı gerekçesiyle gruba müdahale etti. Çıkan arbedede 7 kişi gözatına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › TBMM önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika