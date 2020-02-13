TBMM önünde kendini yakmaya çalışan adam 9 kez intihar girişiminde bulunmuş - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TBMM önünde kendini yakmaya çalışan adam 9 kez intihar girişiminde bulunmuş - Son Dakika

TBMM önünde kendini yakmaya çalışan adam 9 kez intihar girişiminde bulunmuş

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin psikolojik sorunu olduğu, daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

TBMM önünde kendini yakmaya çalışan adam 9 kez intihar girişiminde bulunmuş, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde kendini yakma girişiminde bulunan kişinin psikolojik sorunu olduğu, daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.


Alınan bilgiye göre, O.A, bugün sabah saatlerinde TBMM'nin Çankaya Kapısı'na geldi. Burada üzerine benzin dökerek kendini yakma teşebbüsünde bulunan O.A.'nın eylemi, güvenlik güçlerince engellendi. Gözaltına alınan şahsın psikolojik sorununun olduğu ve daha önce de 9 kez intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.


Bir süre temizlik işçisi olarak bir şirkette çalıştığı belirlenen O.A.'nın adam öldürme, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu da ortaya çıktı. - ANKARA

Türkiye, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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