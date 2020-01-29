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TBMM ortak bildiriyle Trump'ın barış planını kınadı
6 saat önce
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.
TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin 'sözde' Orta Doğu barış planını kınadı.
Bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:47
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