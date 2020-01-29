TBMM ortak bildiriyle Trump'ın barış planını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya TBMM ortak bildiriyle Trump'ın barış planını kınadı - Son Dakika Dünya

TBMM ortak bildiriyle Trump'ın barış planını kınadı

6 saat önce

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

TBMM ortak bildiriyle Trump'ın barış planını kınadı, System.String[]

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle ABD'nin 'sözde' Orta Doğu barış planını kınadı.


Bildiride "İsrail Filistin ihtilafına yönelik ABD yönetiminin yayınladığı sözde barış özünde istikrasızlık ve çatışma mahiyetindeki planı yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:47 
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