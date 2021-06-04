TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Ege Üniversitesi Masterler ile karşılaşacak

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı ile Ege Üniversitesi (EÜ) Masterler, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, iki takımın mücadelesi, EÜ 1 No'lu Çim Saha'da saat 18.45'te başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, daha önce formasını giydiği Parlamenterler Spor Kulübüne karşı yarın rakip olarak sahada olacağını belirterek, "Benim için anıların canlandığı ilginç bir karşılaşma olacak. Dostluk içerisinde geçecek müsabaka elbette tatlı bir rekabete de sahne olacaktır. Meclisimizin değerli vekillerini en iyi şekilde ağırlayıp keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Nihayetinde kazanan daima dostluk olacak." ifadelerini kullandı.