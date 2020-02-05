TBMM Personeli Yardımlaşma Sandığı'nda 6,3 milyon liralık yolsuzluğa soruşturma başlatıldı

TBMM Personeli Yardımlaşma Sandığı'nda 15 Ocak'ta yapılan Genel Kurul ile yeni yönetim seçildi. Görevi devralmak için harekete geçen Mustafa Köksal başkanlığındaki yeni yönetim, önceki yönetim döneminde bazı usulsüzlükler tespit etti. Söz konusu durumun 6,3 milyon liraya denk geldiği belirtiliyor.

Köksal ve arkadaşları, eski yönetimin hesap ve işlemlerini devralmayarak TBMM Başkanlığı'na bütün bilgi ve belgelerle birlikte ihbarda bulundu. Milliyet'te yer alan habere göre, iddialar arasında eski yöneticiler Y.Ç. B.Ç ve B.Ç'nin zimmetlerine para geçirdikleri, usulsüz krediler verdikleri iddiaları da yer aldı. Köksal başkanlığındaki yeni yönetim geçtiğimiz Cuma günü bin 380 üyeyi toplayarak gelişmeleri aktardı. Usulsüzlük süreçlerine ilişkin detaylı bilgi veren Köksal, TBMM Başkanlığı ve yargının gereken yasal işlemleri yaptığını bildirdi.

ŞENTOP: GEREĞİNİ YAPIN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop konunun kendisine iletilmesinin ardından usulsüzlüğe konu paraların devlete ait olmadığını vurgulayarak "Personelin parası, kimsenin hakkı yenilmesin hukuki işlem başlatın, sorumlular hakkında gereğini yapın" talimatı verdi.

TBMM Genel Sekreterliği bilgi ve belgeleri savcılığa ileterek suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturma başlattığı bildirilirken, zimmete geçirilen personel paraları için de "alacak davası" açıldı. Şüphelilerin ifadelerine başvuruldu ve kendileri ve birinci derece yakınlarının mal varlıkları incelemeye alındı. Şentop ayrıca başdanışmanı eski MASAK Başkanı İbrahim Hakkı Polat'ı muhakkik olarak atayarak idari soruşturma başlattı.

YENİ YÖNETİM SEÇİLECEK

Yardımlaşma Sandığı 1929'da TBMM personelinin maaşlarından kesilerek oluşturuldu. Sandık için personelden yapılan kesinti tutarı 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor. Sandık üyelerine içeride biriktiği tutarın iki katı kadar kredi verilebiliyor. Sandıktan milyonlarca TL'lik birikim sağlandığı belirtiliyor. Usulsüzlük iddialarının ardından yeni seçilen yönetim istifa ederken, 7 Şubat'ta yeniden toplanacak Genel Kurul'da bir kez daha seçim yapılacak.