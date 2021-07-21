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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

21.07.2021 15:27
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla buluşmasında, "Coğrafyamızı özellikle Orta Doğu'yu etnik ve mezhebi çatışmalarla kan gölüne çevirmeye, fitne, fesat yapmaya çalışanlar var. Kendi emperyalist amaçları için insanları birbirine düşürmeye çalışanlar var.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla buluşmasında, "Coğrafyamızı özellikle Orta Doğu'yu etnik ve mezhebi çatışmalarla kan gölüne çevirmeye, fitne, fesat yapmaya çalışanlar var. Kendi emperyalist amaçları için insanları birbirine düşürmeye çalışanlar var. Bunlara verilecek en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Yılmaz, yapımı büyük oranda tamamlanan Karer bölgesindeki yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Sütlüce Köyü İlkokulu bahçesinde bir araya geldiği vatandaşlarla bayramlaşan Yılmaz, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesini temenni etti.

Bölgeye yapılan hizmetlerin tarım ve hayvancılığın gelişmesine de vesile olmasını dileyen Yılmaz, köylülere verdikleri yol yapımı sözüne yerine getirdiklerini belirtti. Yılmaz, yolun kaliteli olduğunu ve çok kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"35 kilometrelik bir asfalt, belirli bir standartta, belli bir kalitede oluşmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu tür hizmetlerde birçok insanın katkısı var. Tek kişiyle mümkün değil bu iş. Talep eden muhtarlarımız, takip eden arkadaşlarımız, bölgeden insanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hepsinin katkısı var. Burada haftalardır, aylardır yoğun bir şekilde çalışıyor arkadaşlarımız, hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun."

Bingöl'ün en zor coğrafyalarından birinin Karer bölgesi olduğuna işaret eden Yılmaz, çok zor koşullarda çalışmaların yapıldığını, birlik ve beraberlik olduğu takdirde eksiklerin birer birer giderildiğini aktardı.

"Birlikte yaşama kültürü en önemli mesele"

"Bingöl'de Alevi, Sünni kardeşlerimiz hep birlikte yaşama kültürü oluşturuyorlar." diyen Yılmaz, bunun örnek bir kültür olduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Coğrafyamızı özellikle Orta Doğu'yu etnik ve mezhebi çatışmalarla kan gölüne çevirmeye, fitne, fesat yapmaya çalışanlar var. Kendi emperyalist amaçları için insanları birbirine düşürmeye çalışanlar var. Bunlara verilecek en güzel cevap kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir. Herkesin kendi kimliğine sahip çıkarak, kendi kimliğine saygı duyarak birlikte yaşama kültürü en önemli meseledir. Bu toprakların özünde zaten bu var." diye konuştu.

"Hiç kimse kimseyi değiştirmeye, başkalaştırmaya zorlamasın"

Bu kültürün yeniden güçlendirilmesi, bu konuda toplumun huzurunu bozmaya çalışanlara da böylece en güzel cevabın verilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse kimseyi değiştirmeye, başkalaştırmaya zorlamasın. Herkes ne ise kendi öz kimliğiyle en rahat bir şekilde kimliğini ifade etsin. Birlikte yaşasın insanlar, hep birlikte geleceği inşa etsinler. Yeterince ortak değerimiz var. Ama farklılıkları da o ortaklıklar zemininde hep birlikte yaşamak gerekiyor. Onu da en güzel şekilde yapan illerimizden biri Bingöl. Böyle de kalmaya, örnek olmaya devam edecek inşallah."

SÜTAŞ'ın bölgedeki yatırımı

Yılmaz, bölgede yetişmiş, Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinde çok değerli insan olduğunu anlatarak bu yeni ortamın onların bir kısmının ülkeye, bölgeye dönmesine, burada çalışma yapmasına vesile olmasını diledi.

Bingöl'de çok büyük bir tarımsal sanayi yatırımının gerçekleşeceğini hatırlatan Yılmaz, "SÜTAŞ dediğimiz, 1,3 milyar Türk liralık bir yatırım. Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi yatırımı. İnşallah bu bölgelerde SÜTAŞ ile süt üretimi artar. Burada üretimin, istihdamın artmasına da vesile olur inşallah. Yol aynı zamanda o işlere de yarayacak. Hayvancılığa, üretime katkısı olacak. Burada üretim yapan vatandaşımız rahatça ürününü gönderebilecek." şeklinde konuştu.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de Karer bölgesinin eğitim düzeyinin son derece yüksek olduğunu belirterek birleştiricilik ve diyalog noktasında bu bölgenin her zaman örnek olduğunu, bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Belediye Balkanı Erdal Arıkan da yolun tamamlanmasıyla birlikte farklı hizmetlerin de sunulacağını kaydetti.

Programda, Adaklı Kaymakamı Kadir Ulusoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Genç Belediye Başkanı Zeki Dirik, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar ve İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur da yer aldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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