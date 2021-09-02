Üye Girişi
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu - Son Dakika

ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu

02.09.2021 13:26

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'yi daha demokratik, demokrasi standartları daha yüksek, kalkınma standartları daha yüksek bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, " Türkiye'yi daha demokratik, demokrasi standartları daha yüksek, kalkınma standartları daha yüksek bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz. Bunun için de Şanlıurfa'yı ve bölgeyi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyüzgül'ü ziyaret etti.

Cevdet Yılmaz, ziyarette dün açıklanan büyüme rakamlarına değinerek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüyerek yüksek bir performans sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin salgın sonrası dünyanın yükselen ekonomileri arasında yer aldığını belirten Yılmaz, "Şanlıurfa da Türkiye içinde gerçekten çok güçlü bir lokomotif ilimiz, inşallah önümüzdeki süreçte bunun etkilerini istihdamda, refahta hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

AK Parti'li belediyelerin hayatın her alanında birbirinden güzel çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bazıları laf üstüne laf koyar, ama biz o anlayışta değiliz. Bizim partimiz, bizim anlayışımız taş üstüne taş koyma anlayışıdır. Bazen çalışmaktan yaptığımız çalışmaları anlatamıyoruz. Başkaları iş, güç yapmadıkları için daha çok konuşuyorlar, daha çok bir takım konuları dile getiriyorlar. Biz vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz, Türkiye'yi daha demokratik, demokrasi standartları daha yüksek, kalkınma standartları daha yüksek bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz. Bunun için de Şanlıurfa'yı ve bölgeyi geliştirmeye devam edeceğiz. GAP'ın lokomotif ili Şanlıurfa. GAP'a hükümetlerimiz döneminde büyük yatırımlar yapıldı. Önümüzdeki dönemde de inşallah yeni bir heyecanla, dünyanın da yeni ihtiyaçlarını dikkate alarak, bu projemizi yenileyerek, yolumuza devam edeceğiz inşallah."

Beyazgül de ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirerek, kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu
ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı 14:25 Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu 14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı 14:10 Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı
Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı 14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 14:00 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak 13:53 Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek 13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu 13:33 Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu

Son Dakika Haberleri
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
14:02 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
13:53 Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
13:39 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
13:36 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
13:34 Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir
13:30 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor         
14:20
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
"Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü         
14:07
Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır         
14:03
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
13:57
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı         
13:31
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 14:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement