TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de konuştu Açıklaması

19.09.2022 16:46

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Pandemi sonrası yeniden birçok şey şekilleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Pandemi sonrası yeniden birçok şey şekilleniyor. Kısa vadeye odaklanıp birtakım sorunlarla moralimizi kesinlikle bozmamalıyız. Ülkemiz ve medeniyetimiz bu yeni döneme Allah'ın izniyle çok farklı katkılarda bulunacak." dedi.

Bingöl-Sancak beldesi kara yolunda kurulan Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinin açılış töreninde konuşan Yılmaz, bir toplumun nitelikli insan yetiştirdiği takdirde kalkınmaması için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Üniversitelerin bu doğrultudaki katkılarına değinen Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin de çok kısa sürede ciddi mesafe katettiğini belirtti.

Geçmişten beri üniversiteleri 3 fonksiyonla nitelendirdiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi mevcut bilgiyi gelecek nesillere aktarma fonksiyonu. Buna eğitim diyoruz. İkincisi mevcut bilgiye, yeni bilgiler ilave etme fonksiyonu. Buna da araştırma diyoruz. Bana göre en önemlisi 3. fonksiyon, bilgiyi kullanma fonksiyonu. Bu da kalkınmayla ilgili. Bütün bilgileri niye öğretiyoruz? insanların sorunlarını çözmek, refahını artırmak, daha iyiye gitmelerini sağlamak için. Aslında bütün canlıların refahını artırmaya çalışıyoruz. Bir üniversite içinde bulunduğu bölgeyi, yöreyi dönüştüremiyorsa tam anlamıyla fonksiyonunu icra edemiyor demektir."

"Tüm insanlığa ciddi katkılarda bulunacak altyapıya sahibiz"

Dünyanın birçok sıkıntıdan geçtiğini dile getiren Yılmaz, Kovid-19 sürecine işaret etti.

Yılmaz, "Pandemi sonrası yeniden birçok şey şekilleniyor. Kısa vadeye odaklanıp birtakım sorunlarla moralimizi kesinlikle bozmamalıyız. Ülkemiz ve medeniyetimiz bu yeni döneme Allah'ın izniyle çok farklı katkılarda bulunacak. Sadece kendi insanımıza değil, tüm insanlığa ciddi katkılarda bulunacak altyapıya sahibiz. Yeter ki öz güvenimiz olsun." diye konuştu.

Vali Kadir Ekinci de bu yatırımların yarınlara daha güvenle bakılmasını sağladığını belirterek, bölgenin en büyük Hayvan Hastanesinin açılışının yapıldığını kaydetti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindekiler Hayvan Hastanesinin açılışını gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

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