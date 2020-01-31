TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan'ın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan'ın acı günü - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan'ın acı günü

7 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın dün vefat eden yengesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan'ın acı günü, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın dün vefat eden yengesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Tedavi gördüğü Ermenek Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 92 yaşındaki Nadire Servi için Sipas Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Servi'nin yakınları ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Kılınan namazın ardından Nadire Servi'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KARAMAN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milletvekili, Lütfi Elvan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:57:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan'ın acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]