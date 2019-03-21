TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Karaman'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, "Biliyorsunuz ben sözü zor veririm, verdiğim sözün de arkasında dururum.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, "Biliyorsunuz ben sözü zor veririm, verdiğim sözün de arkasında dururum. İnşallah 2020 yılında ihalesi yapılmak kaydıyla Ayrancı Kapalı Şebeke Sulama Sistemini sizlerin hizmetine sunacağız." dedi.



Partisinin seçim çalışmalarına katılmak için Karaman'ın Ayrancı ilçesine gelen Elvan, açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Ayrancı'ya ne lazımsa teker teker yerine getirdiklerini söyledi.



İlçenin 40-50 yıl beklese bu yatırımları alamayacağını, bunların her birini beraber gerçekleştirdiklerini ifade eden Elvan, "Elbette ihtiyaçlar, talepler bitmez. Biliyorsunuz ben sözü zor veririm, verdiğim sözün de arkasında dururum. İnşallah 2020 yılında ihalesi yapılmak kaydıyla Ayrancı Kapalı Şebeke Sulama Sistemini sizlerin hizmetine sunacağız." diye konuştu.



Seçime 9 gün kaldığını, bu sürede herkesin çok çalışmasını gerektiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:



"Bakınız Karaman merkezi ak belediyecilikle tanıştı, neler yapıldı gördünüz. Ermenek'i, Sarıveliler'i gördünüz. Başyayla'yı gördünüz. Ayrancı'nın nüfusu 2 binin üzerinde. Bizim hedefimiz, Ayrancı'nın Akdeniz'e en önemli ulaşım noktalarından biri olması. Onun için hedefimiz Ayrancı'nın nüfusunun arttırılması. Bir tarafta tarım arazilerine dokunmadan AŞ ve iş üretecek yatırımlar yapılacak. Diğer taraftan Ayrancı'yı Erdemli'ye bağlıyoruz, Mersine bağlıyoruz. Yol çalışmaları başladı. Çok güzel bir yol oluyor. Bu yol açıldığında Erdemli'deki, Silifke'deki, Mersin'deki vatandaşlarımız Ankara'ya, Konya'ya giderken bu yolu kullanacak. Mersin'e gidenler bu yolu kullanacak. Tarlalarınız, evleriniz değerlenecek. Havaalanı yapılıyor. Taleplerinizin hepsi gerçekleşecek. Ama Yavuz başkanı seçeceksiniz. Kısa süre kaldı. Ayrancı'yı ak belediyecelikle tanıştıracaksınız."



Daha sonra Karaman kent merkezine geçen Elvan, AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin ve partililerle, İsmet Paşa, Birinci ve İkinci İstasyon caddelerinde esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla buluştu.

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