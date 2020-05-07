TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, video konferansla sanayicileri dinledi - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sanayicilerle video konferans yöntemiyle görüştü.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Elvan, 3 saatlik görüşmede MTSO üyelerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Elvan, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizm sektörünün tüm dünyada olumsuz etkilenebileceğini vurguladı.

Bu etkinin Türkiye'de azaltılması için Kültür ve Turizm Bakanlığının otellerde alınması gereken önlemlerle ilgili detaylı bir paylaşım yapacağını aktardı.

Elvan, Mersin sanayisinde elektrik ve doğal gaz tüketiminin geçen yılla aynı seviyede olduğunu belirterek, "Elektrik ve doğal gaz tüketimi organize sanayi bölgelerinde işlerin iyiye gittiğini gösteriyor. Bizim için önemli bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayiciler de sorun ve taleplerini dile getirdi.

Video konferans görüşmesinde MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol da yer aldı.