TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak" - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak"

19.01.2021 14:31

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, 2021'in yenilenme, reform ve büyüme yılı olacağını belirterek, "Yatırımlarımız, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, 2021'in yenilenme, reform ve büyüme yılı olacağını belirterek, "Yatırımlarımız, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artacak. Aşı çalışmalarının gelişmesi, tedbirlerin sonuç vermesi, hizmet sektöründe sağlanacak canlanmayla çok daha farklı bir ekonomik performans göreceğiz." dedi.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, 2020 yılının dünya için de Türkiye için de zorlu geçtiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sadece sağlığa değil, birçok alana ciddi etkilerinin olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öteden gelen birtakım sorunlar vardı zaten. Finansal krizin devamı, bölgesel çatışmalar ve başka birtakım sorunlar vardı. Bunların üzerine bir de pandemi hadisesi geldi. Pandemi sosyal hayattan, kültürel aktivelere, ekonomiden siyasete varıncaya kadar birçok ülkede ciddi etkilerde bulundu. Bu krizi iyi yönetemeyenler vatandaş nezdinde de gerekli karşılığı görmüş oldular. Bir taraftan da gerçekten ciddi ekonomik derinlikleri oldu bu sürecin."

"Dünya ekonomisi geçen yıl yüzde 4 küçüldü"

2020 yılında dünya ekonomisinde yüzde 4 oranında küçülme yaşandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu uzun yıllardır yaşanan en derin ekonomik daralma, dünya ekonomisi açısından. Diğer yandan dünya ticareti daha da olumsuz etkilendi. Yüzde 10 civarında, dünya ticaretinde bir daralma söz konusu oldu. İstihdama, başka alanlara da bunun yansımaları oldu. Yoksulluk anlamında yansımaları oldu. Birçok ülke sosyal ve ekonomik etkileri bertaraf etmek için programlar hayata geçirdi. Bu programlar da kamu üzerindeki yükleri arttırdı. Birçok ülkenin bütçe açıkları, kamunun borç yükü arttı bu süreçte. Derin etkileri olan bir dönem yaşadık. Ama çok şükür tünelin ucu göründü."

"2021 yılında dünya ekonomisinde büyüme bekleniyor"

Hızlı bir çalışmayla geliştirilen aşılarla ekonomik anlamda yüzde 4'lük bir büyümenin olmasının beklendiğini aktaran Yılmaz, bu aşıların, sağlığın yanı sıra sosyal ve ekonomik hayatın normalleşmesi bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

"Kitlesel düzeyde aşıların yapılmasıyla pandemiye karşı kısıtlamaların kalkması, ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesi mümkün olabilecek tüm dünyada. Bu da 2021 açısından farklı bir perspektif oluşturuyor. 2021'de inşallah dünyada da Türkiye'de de çok daha olumlu bir tablo ile karşı karşıya kalacağız." diyen Yılmaz, dünya ticaretinde artış beklendiğini belirtti.

Yılmaz, "2021 yılında dünyada yüzde 4 büyüme bekleniyor. Bu aşının yaygınlaşması, ABD'de seçimdeki belirsizliklerin ortadan kalkması, canlandırma paketleri ile 2021'de daha hızlı büyüyen bir dünya göreceğiz." diye konuştu.

"2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak"

"2021 bizim için yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak. Yatırımlarımız, üretimimiz, ihracatımız, istihdamımız artacak." ifadesini kullanan Yılmaz, asıl olumsuz etkinin turizm başta olmak üzere hizmet sektöründe yaşandığını anımsattı.

Sanayinin iyi bir performansla 2020'yi kapattığını hatırlatan Yılmaz, tarım sektöründe de ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını, aksine büyüme görüldüğünü dile getirdi.

Yılmaz, "Kısıtlamaların getirdiği hizmet kollarında ciddi daralmalar oldu. Aşı çalışmalarının gelişmesi, tedbirlerin sonuç vermesi, hizmet sektöründe sağlanacak canlanmayla çok daha farklı bir ekonomik performans göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti, Bingöl, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: '2021 yenilenme, reform ve büyüme yılı olacak' - Son Dakika


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