TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'dan Beyazgül'e ziyaret - Son Dakika

Şanlıurfa'ya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından toplantı salonunda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın köklü bir tarih ve kültüre sahip olduğunu belirterek, şehrin kalkınması noktasında yapılan çalışmalara değindi. Beyazgül, Şanlıurfa'nın gastronomisi, müziği, tarihe tanıklık eden yapılarıyla eşsiz bir değere sahip olduğunu ve bu değeri tanıtmak için de her türlü işbirliğine hazır olduklarını aktardı.

"Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyan bir partiyiz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ise, konuşmasında Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "AK Parti döneminde Şanlıurfa'ya önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Yılmaz, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Şanlıurfa'nın kalkınması için Ak Parti teşkilatlarıyla uyum içerisinde çalışıyor. "Biz taş üstüne taş koyan bir anlayışı benimserken bazıları laf üstüne laf koyma telaşında ama biz taş üstüne taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı ve kazandırılacağı yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum yapıldı. Sunumun ardından Beyazgül, Yılmaz ve beraberindekiler Fuar merkezine geçerek Bölgesel Kalkınma Yatırım ve İşbirliği Forum ve Fuarına katıldı. - ŞANLIURFA