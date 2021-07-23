Üye Girişi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız" - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız"

23.07.2021 16:14
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz:

Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız. Ama dünya ile mukayese ettiğimiz zaman çok önemli bir başarı" dedi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız. Ama dünya ile mukayese ettiğimiz zaman çok önemli bir başarı" dedi.

Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Bingöl'e gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile birlikte Genç ilçesi Çaytepe köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Türkiye'nin önemli badireler atlattığını aktaran Yılmaz, "7-8 senedir tabiri caizse pişmiş tavuğun başına gelmeyen Türkiye'nin başına geldi. 2013'ten itibaren bu Gezi hadiseleri başladı, bir iki ağacı bahane ettiler, normalde öyle bir dertleri de yok. Çünkü baktığınız zaman AK Parti döneminde ormanlarımız azalmamış. Aksine dünyada en hızlı şekilde arttıran ülkelerden biri olmuşuz. Ama birtakım bahanelerle Gezi hadiselerini başlattılar. O tam yatışmak üzereyken 17-25 Aralık hadisesi doğdu, onunla uğraşırken Suriye meselesi ve çukur hadiseleri ortaya çıktı. Şehirlerimizi kazdılar, insanlarımıza hayatı zindan ettiler. Bunlarla uğraşırken DEAŞ diye bir bela çıktı. İslamiyet'i kullanarak, İslamiyet'in adını ama İslamiyet'le hiçbir alakası olmayan vahşi bir terör örgütü. Arkasında birtakım güç odaklarıyla maalesef içerde ve dışarda birçok terör eylemleri yaptı. Bununla uğraşırken bir taraftan 15 Temmuz gibi bir hadise yaşadık. Tarihimizin en hain darbe girişimini yaşadık. Milletin silahını millete çeviren üniforma giymiş ama aslında milletin askeri olmayan hain bir takım unsurlar, bir takım dış unsurlar, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, demokrasimizi yıkmaya çalıştılar. Onunla baş etmeye çalışırken üstüne bu pandemi geldi" diye konuştu.

Geçmişte Türkiye'de çok krizler yaşandığını dile getiren Yılmaz, "1999 ekonomik krizini bürokrat olarak gördüm, 2001'i gördüm. O zamanlar dünyada bir sıkıntı yoktu ama bizde sıkıntı vardı. Şimdi tüm dünyada bir sıkıntı var, biz de bundan etkileniyoruz. Öyle bir farkı var. Dünyaya göre daha az etkileniyoruz. Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız. Ama dünya ile mukayese ettiğimiz zaman çok önemli bir başarı bu şartlar altında. Büyümeye devam etmişiz, yatırımlarımız devam etmiş. Bu şartlar altında köylerimize, şehirlerimize hizmet etmeye devam etmişiz" şeklinde konuştu.

Sadece KÖYDES'ten Bingöl'e ciddi bir ödeneğin geldiğini ifade eden Yılmaz, "Sadece KÖYDES'ten bu sene Bingöl'e gelen para 40 milyon TL. Bunun da 4'te 1'inden fazlasını Genç ilçemize verdik. Niye Genç ilçemize verdik, çünkü dağınık bir yapı var, sıkıntılı bir yapı var. Emin olun her sene böyle yapıyoruz. En büyük Genç'e veriyoruz. Pozitif ayrımcılık diyorlar. Olumlu yönde bir ayrımcılık yapıyoruz. Dağınık bir yapı var, hizmetlerin köylerimize gitmesi için elimizden geldiğince Genç ilçesine daha fazla öncelik veriyoruz. Diğer ilçelerimiz bazen bize kızıyor doğrusu ama biz diyoruz ki hepsi bizim için bir. Emin olun hiçbir farkı yok. Ama burada daha dağınık bir yapı olduğu için, daha sıkıntılı bir coğrafya olduğu için ister istemez buraya daha fazla bir kaynak vermeye çalışıyoruz" dedi. - BİNGÖL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, Türkiye, Bingöl, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 'Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız' - Son Dakika


Son Dakika

Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi 17:53 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı 17:43 PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu 17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu
Yüz binleri güldürdü, gidişi herkesi ağlattı! Usta tiyatrocu Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı 17:11 Yüz binleri güldürdü, gidişi herkesi ağlattı! Usta tiyatrocu Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı 16:48 Hastanede kaos yaşandı! Koronavirüsten ölen hastanın yakınları sağlıkçılara ve polislere saldırdı Bıçakla boğazını kesip, intihara kalkıştı! Genci kanlar içinde gören yakınları kahroldu 16:35 Bıçakla boğazını kesip, intihara kalkıştı! Genci kanlar içinde gören yakınları kahroldu
Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu 15:36 Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Cicaldau'nun sevgilisinin paylaşımları 'Come to Galatasaray yenge' yorumlarına boğuldu 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor 15:25 2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor

Son Dakika Haberleri
17:54 Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum
17:52 Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi
17:43 PSV maçındaki performansıyla yıldızı parlayan Zahavi'nin menajeri, Fenerbahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
17:25 Provokasyonların sonu gelmiyor! Ermenistan askerlerinin açtığı ateşte bir Azerbaycan askeri şehit oldu
17:23 Galatasaray'ın yenilgisi 5 maddeye bağlandı! PSV'ye karşı hiç beklemediği bir skorla kaybetmişti
17:19 Çocuklarının ve eski eşinin evini yaktığı iddia edilmişti! O şahıs şimdi serbest kaldı
17:18 3+1 yıllık sözleşme yolda! Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan Beşiktaş oldu
17:10 Yüz binleri güldürdü, gidişi herkesi ağlattı! Usta tiyatrocu Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı
16:49 Tokyo Olimpiyatları büyük bir törenle açıldı! Türk bayrağını Merve Tuncel ile Berke Saka taşıdı
16:37 Galatasaray'la anlaşma sağlayan Sacha Boey, Rennes'deki arkadaşlarıyla vedalaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum         
17:55
Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı Almanya'ya 3 gol atan Richarlison, Ronaldo benzetmesini gerçek sanınca o kötü imajdan yaptı         
17:52
Çek Cumhuriyeti rızası olmadan kısırlaştırdığı Roman kadınlara tazminat ödeyecek Çek Cumhuriyeti rızası olmadan kısırlaştırdığı Roman kadınlara tazminat ödeyecek         
17:42
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Otele alınmayınca havuzu bastılar! Otelin isim ve sahibinin değişmesi nedeniyle içeri alınmayan tatilciler mağdur oldu Otele alınmayınca havuzu bastılar! Otelin isim ve sahibinin değişmesi nedeniyle içeri alınmayan tatilciler mağdur oldu         
16:53
Galatasaray'la anlaşma sağlayan Sacha Boey, Rennes'deki arkadaşlarıyla vedalaştı Galatasaray'la anlaşma sağlayan Sacha Boey, Rennes'deki arkadaşlarıyla vedalaştı         
16:38
Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın Selçuk Taşkın'ın cenaze törenine katılmayan Demet Akalın: 2 gündür Alişan'ın yanındayım, beni bu işlere sokmayın         
16:06
Korkunç kazada kocasını kaybetti, Korkunç kazada kocasını kaybetti, "Onu bırakıp hiçbir yere gitmem" feryatları yürek parçaladı         
15:26
Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı Dünyaca ünlü firmanın hatası yüzünden 6 kişi ölümden dönmüştü! Otomotiv devi Ford, 775 bin aracı geri çağırdı         
15:00
Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu Ev saniyeler içinde küle döndü! Alevlerin arasında kalan adam, çareyi soyunup balkondan atlamakta buldu         
14:24
Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okudu! Gül Gölge, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de! Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yapıyor         
13:54
Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz         
13:49
Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok Kaçan kurbanlığın arkasından gidip ormanda ölü bulunan Onur'un otopsi işlemlerine başlandı! Vücudunda yara ve darp izi yok         
12:39
Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada Karısının taciz edildiğini gören adam, öfkeden çıldırdı! Taksim'de yaşanan dehşet anları kamerada         
11:17
Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi Yardımsever görünmeye çalışıp kendini çamura bulayınca işinden oldu! Kanal o muhabirin işine son verdi         
11:05
Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, tanga bikinisiyle takipçilerine şov yaptı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2021 18:11:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: "Dünya ekonomisinde 3.3 küçülme olmuş, biz 1.8 büyüme sağlamışız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement