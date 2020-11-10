TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi

10.11.2020 23:59

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu başkanlığına, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz seçildi.

Komisyonda, Adalet Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerinin ardından başkanlık seçimi yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan'dan boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'na, AK Parti Bingöl Milletvekili Yılmaz seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Cevdet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunun, özel bir komisyon olduğunu belirtti.

Kendisinin Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak başladığı günlerden bu yana bürokrat olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gelip giden biri olduğunu dile getiren Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kalkınma Bakanlığı döneminde de siyasetçi olarak çalıştığı bir komisyon olduğunu söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun diğer komisyonlara göre daha teknik, zaman zaman iktidar-muhalefet ayrımının ötesine geçen tartışmaların yaşandığı bir komisyon olduğuna değinen Cevdet Yılmaz, "Böyle devam etmesinin ülkemiz ve demokrasimiz adına faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunun daha çok "onay alanı" olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Komisyonlar ise yalnızca üyelerle değil diğer katılımcılarla, sivil toplumla birlikte aslında ortak aklın, teknik tartışmanın, müzakerenin yaşandığı asıl platform. Ben de bir başkan olarak olabildiğince bu platformun etkin ve iyi işlemesi için sizlerle birlikte gayret edeceğim. Elbette farklı görüşler, zaman zaman tartışmalar olacaktır. Bu işin tabiatında bu var ama günün sonunda bu ülkeye ve temsil ettiğimiz bu millete hizmet etmek, güzel şeyler yapmak için birlikte gayret edeceğiz."

Eski Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandığını anımsatan Cevdet Yılmaz, Elvan'ı tebrik etti ve yeni görevinde başarı diledi.

Komisyon Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, daha sonra oturumu yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Çok iyi bir kulüp başkanı olmadığımı biliyorum İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti Konya'da tedirgin eden sesin savaş uçağının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 ve SİHA satışına onay ABD'de ultraviyole ışıkla koronavirüsü öldüren makine geliştirildi Cumhurbaşkan Erdoğan-Putin görüşmesinde ortaya çıktı! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek
Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasını üretim kapasitesini artıracak Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçen Volkswagen, Slovakya fabrikasını üretim kapasitesini artıracak         
00:03
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 3 transfer birden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 3 transfer birden         
23:39
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa ettiği iddialarını yalanladı Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa ettiği iddialarını yalanladı         
23:22
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Son Dakika: İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika: İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
22:08
Gelini evden kaçan kadın, gurur meselesi yapıp kendini evde asarak intihar etti Gelini evden kaçan kadın, gurur meselesi yapıp kendini evde asarak intihar etti         
21:47
Fransız basınından Macron'a Dağlık Karabağ eleştirisi: Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık! Fransız basınından Macron'a Dağlık Karabağ eleştirisi: Suriye ve Libya'dan sonra başka bir başarısızlık!         
21:37
Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü dolu sözler: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz         
20:52
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı         
19:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu         
17:48
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 00:10:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK Parti'li Yılmaz seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei