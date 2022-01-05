TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonunu'nun faaliyetleri ile ilgili TBMM'ye sunum yaptı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı basına açık olarak gerçekleşti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti'li Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TVF'nin, 2020 Mali Yılı faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı. Stratejik amaçları ve görevlerinden bahseden Ermut, Fon bünyesindeki varlıkların değerini üst seviyeye çıkartmayı amaçladıklarını belirterek, Türkiye içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağladıklarını söyledi.

'7 SEKTÖR, 28 ŞİRKET BULUNUYOR'Türkiye'nin yurt dışındaki stratejisini ve rekabetçi şirketlerini destekleyen sermaye yatırımlarını yapmayı hedeflediklerini kaydeden Ermut, TVF'nin faaliyet, hedef ve projelerinden bahsetti. Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünün, 7 sektörde faaliyet gösteren 28 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluştuğunu aktaran Ermut, "Fon bünyesindeki varlıkların değerini üst seviyeye çıkarmak, Türkiye içindeki stratejik yatırımlara sermaye sağlamak, Türkiye'nin yurt dışı stratejisini ve rekabetçi şirketlerini destekleyen sermaye yatırımlarını yapmak ve finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi desteklemek adına çalışıyor ve bunları birer stratejik hedef olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin yurt dışı stratejisini ve rekabetçi şirketlerini destekleyen sermaye yatırımlarının önünü açmayı hedeflediklerini kaydeden Ermut, "Finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi desteklemek de bizim için büyük önem taşıyor. Bunun için de sermaye bazlı aksiyonlar almakta ve finansal piyasalarda derinliği ve çeşitliliği artırıcı adımları atmaktayız. Tüm bunlara sağlam bir finansman kaynağı, kurumsal yönetişim, sahip olduğumuz ilke ve değerlerle yetkin bir yetenek havuzu oluşturarak ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.'TÜRKİYE VARLIK FONU'NUN ÖNEMİ'Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nun, önemine dikkat çekerek şöyle dedi: "Bu yüzden de karar alma süreçlerinde oldukça titiz davranmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce, karar alma süreçleriyle ilgili temel aldığımız bazı prensipler var. Bu prensiplere baktığımızda, öncelikli olarak kamu faydası ve değer yaratmanın bizim için önemli olduğunu belirtmek isteriz. Biz değer odaklı bir fon olmayı amaçlıyoruz. Kamuya fayda sağlamayacak, ülkemiz için değer yaratmamız mümkün olmayan yatırımları gündeme almamaya çalışıyoruz. Disiplin, profesyonellik ve takım çalışması diğer önemli bir değerimiz. Biz, hizmet ve değer yaratma anlayışıyla üstlendiğimiz işlerde başarı ve sonuç odaklı olmaya çalışıyoruz, bunu da sonuç odaklılık prensibiyle tanımlıyoruz."ÜÇ AŞAMALI DENETİM SÜRECİTürkiye Varlık Fonu'nun, denetiminden de bahseden Ermut, "3 aşamalı bir denetim sürecine tabi. Bu aşamalar; bağımsız denetim süreci, Devlet Denetleme Kurulu denetimi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu denetim süreci. Portföyümüzdeki tüm şirketler, önceki denetim usullerini aynı şekilde muhafaza etmektedir. Türkiye Varlık Fonu, 2020 yılı konsolide bilanço büyüklüğünün yüzde 88'i Sayıştay denetimine tabidir. Önemli kamu varlıklarımız olan Ziraat Bankası PTT , BOTAŞ, Eti Maden , TÜRKSAT, ÇAYKUR, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi şirketlerimizin hepsi, aynı zamanda Sayıştay denetiminde" bilgilerini paylaştı.Ermut ayrıca, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik altında birleştirilen kamu sigorta şirketlerinin 6,5 milyar TL'lik bedelle satın alınmasını tamamladıklarını belirterek, "Turkcell'e yine yüzde 26,2 oranında hissedar olunabilmesi için bir dizi sözleşmeler imzalanmış oldu" dedi.

Türkiye Varlık Fonu finans sektörü hasılatının 18,7 milyar TL artış kaydettiği bilgisini paylaşan Ermut, "Brüt kar marjının yüzde 3 artışla yüzde 22 seviyesine çıktığını, bankacılık sektörünün karlılığının bu anlamda arttığını söyleyebiliriz. Pandemi döneminin olumsuz etkileri sebebiyle finans sektörü harici hasılatta düşüş görülmekte, ancak buna karşın brüt kar marjında ise yüzde 1'lik bir iyileşme olduğunu gözlemlemekteyiz" diye konuştu.

Haber: Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA,